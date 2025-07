Movimento Mulheres de Peito realiza o 4º Forró do Candeeiro em Aracaju

O Movimento Mulheres de Peito realiza no dia 19 de julho, a partir das 18h30, o 4º Forró do Candeeiro, no Externato São Francisco de Assis, localizado na Av. Dr. Edelzio Vieira de Melo, nº 585, bairro Suíssa, em Aracaju. O evento é aberto ao público e promete uma noite de muita animação, música ao vivo e solidariedade.

Com ingressos no valor de R$ 25 (individual) e R$ 80 (mesa), toda a renda arrecadada será destinada à manutenção da sede da instituição e apoio às mulheres assistidas pelo Movimento, que oferece suporte a pacientes oncológicas em tratamento.

A programação conta com apresentação do Samba de Coco de Nossa Senhora do Socorro na abertura, além dos shows de Jairo Lima e Mimi do Acordeon, garantindo o autêntico clima de forró. Durante a festa, o público também poderá saborear deliciosas comidas típicas, disponíveis para venda no local.

Segundo a presidente do Movimento Mulheres de Peito, Aline Souza, o Forró do Candeeiro é mais do que uma festa, é um ato de solidariedade. “Convidamos toda a população para participar dessa noite especial e contribuir com a nossa causa. Cada ingresso vendido é um passo a mais na luta contra o câncer e no acolhimento das nossas assistidas.”

Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Movimento Mulheres de Peito, na Rua Dom Bosco, 496, bairro Suíssa ou pelo telefone/WhatsApp: (79) 99849-6537.

Texto e foto assessoria