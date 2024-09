Moving Brasil 2024: saúde, bem-estar e carreira em Aracaju

Evento reúne grandes nomes e oferece ferramentas para impulsionar sua carreira e bem-estar

Neste sábado, 28, ocorrerá em Aracaju um dos maiores eventos voltados para a promoção de saúde, bem-estar, carreira e negócios: o Moving Brasil 2024. Realizado no Salles Multieventos, em Siqueira Campos, das 8h às 18h, o evento terá uma programação robusta de palestras, debates e atividades dinâmicas, voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional.

O Moving Brasil tem como objetivo reunir profissionais, empreendedores e estudantes que buscam aprimorar suas habilidades e conhecimentos nas áreas de saúde, negócios e bem-estar. Além disso, o evento proporciona uma oportunidade para networking e a troca de experiências com líderes de destaque nos mais diversos setores.

A programação do evento inclui palestras, painéis interativos e atividades esportivas, todas desenhadas para promover um estilo de vida saudável e próspero.

Entre os palestrantes, o evento trará nomes renomados como Paulo Muzy, referência em saúde e bem-estar, e João Kepler, investidor-anjo e especialista em inovação nos negócios. Outros destaques incluem Ítalo Vieira, especialista em aceleração de carreiras, Amanda Nunes, empreendedora e mentora de marketing de diferenciação, e Bruna Gamma, especialista em liderança empresarial.

Segundo o organizador e palestrante do Moving Brasil 2024, Ítalo Vieira, os participantes terão acesso a uma programação que mescla aprendizado teórico e prático. “Entre os destaques estão palestras com especialistas. Além disso, os painéis interativos permitirão discussões sobre os principais desafios e oportunidades do mercado atual. O evento também será uma excelente oportunidade de networking, conectando profissionais e empresários”, destaca.

Como participar?

As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente no site oficial do evento: www.movingbr.com . O evento oferece pacotes diferenciados – básico, plus e premium – cada um com benefícios específicos, garantindo uma experiência personalizada para cada perfil de participante.

Assessoria de imprensa

Foto: divulgação