MP de Nossa Senhora do Socorro pede cassação de Samuel Carvalho

Alegando que o mesmo incorreu em práticas de abuso de poder político e econômico, Ministério Público Eleitoral (MPE) solicitou à Justiça a cessação da candidatura de Samuel Carvalho, que concorre à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Conforme o MP, Carvalho utilizou recursos públicos e promoveu sua imagem indevidamente, infringindo as regras eleitorais.

De acordo com a denúncia, Samuel Carvalho, ainda como deputado estadual, teria circulado por várias áreas do município com um ônibus plotado contendo sua imagem e o nome de seu projeto “Família no Altar”. Além disso, ele é acusado de realizar um evento gospel em março de 2024, com apoio financeiro da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP). O MPE considera que essas ações configuram promoção pessoal antes do início oficial da campanha, violando o princípio da impessoalidade estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal.

A defesa de Samuel Carvalho nega as acusações e afirma que os eventos realizados tinham caráter público e visavam beneficiar a comunidade sem qualquer relação direta com a sua candidatura.

Por Daniel Villas-Bôas

Redação Xodó News