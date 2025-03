MP de Sergipe e PMSE cumprem mandados de busca e apreensão em apoio à ‘Operação Ruídos’ do MPBA

O Ministério Público de Sergipe, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Sergipe (Gaeco/MPSE), com apoio da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), através da Força Tática e do Batalhão de Rádio Patrulha, cumpriu mandados de busca e apreensão, em Aracaju, contra investigados pela prática de homicídio e fraude processual.

A ação ocorre de forma integrada à ‘Operação Ruídos’, deflagrada nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, pelo Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia.

Os mandados foram cumpridos em Aracaju (SE), Feira de Santana (BA), Juazeiro (BA), Conceição do Coité (BA), Itapicuru (BA), Ribeira do Pombal (BA) e Nazaré (BA). Ao todo, foram sete alvos.

O MP da Bahia investiga o envolvimento de quatro policiais militares na suposta prática de homicídio e fraude processual, que teria ocorrido na madrugada de 14 de março de 2023, no município baiano de Lamarão, quando foi morto João dos Anjos Cardoso.

Com informações do Gaeco