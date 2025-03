MPB, dança contemporânea e festival de covers agitam o Circuito BNB Cultural na Grande Aracaju

O fim de semana está recheado de atrações do Circuito Banco do Nordeste Cultural. Nesta sexta-feira (7), o cantor Isaac Borges apresenta o show Som Brasil, com grandes clássicos da MPB e hits que marcam época. Ele estará no Boteco Barra, na Barra dos Coqueiros, a partir das 19h. No mesmo horário, o bailarino Joubert Azevedo iniciará uma oficina de Dança Contemporânea, voltada a dançarinos iniciantes e experientes. A oficina terá quatro encontros, sempre às sextas-feiras, no Insaltos Espaço Coreográfico, localizado no bairro Farolândia em Aracaju. As inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp: (79) 99954-4263.

No sábado (8), será realizada a primeira semifinal do festival DisCovers, uma batalha épica entre cinco bandas covers que revivem ícones do rock mundial: Som de Marte (Raul Seixas), Dark Side of The Money (Pink Floyd), Arabella (Arctic Monkeys), Powerslave (Iron Maiden) e Aurora (Angra). O festival começa às 21h, no Che Music Bar, também no bairro Farolândia. O circuito leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Fonte BNB