MPC-SE divulga resultado preliminar do concurso para subprocurador

​O Ministério Público de Contas do Estado de Sergipe (MPC-SE), em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), divulgou nesta segunda-feira, dia 15, o resultado preliminar e a classificação dos candidatos aprovados no concurso público para o cargo de subprocurador. O certame, aberto pelo Edital nº 01/2023, teve sua lista de classificados organizada pela Comissão Preparatória do concurso.

Os candidatos interessados podem consultar individualmente seu desempenho através do link “Boletim de desempenho final”, disponível no site do Instituto AOCP (institutoaocp.org.br) por até 30 dias, contados a partir da data de publicação do edital.

Prazo para recursos

Com relação aos candidatos que desejarem contestar o resultado preliminar, poderão interpor recurso através de formulário próprio, disponível no endereço eletrônico da organizadora. O prazo para recursos é de apenas dois dias: das 0h00min do dia 16 de setembro até às 23h59min do dia 17 de setembro de 2025, observado o horário oficial de Brasília.

O concurso para subprocurador do MPC-SE representa importante oportunidade para o fortalecimento do quadro técnico do órgão, que tem como missão a fiscalização das contas públicas estaduais e municipais, contribuindo para a transparência e o controle dos recursos públicos em Sergipe.

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos estabelecidos e acompanhar as próximas publicações referentes ao certame através dos canais oficiais do instituto organizador do certame.

Texto: Mayusane Matsunae