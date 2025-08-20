MPF de Sergipe divulga edital para doar itens de biblioteca no estado

O Ministério Público Federal em Sergipe divulga o quinto edital para doação de bens de 2025. Estão disponíveis estantes para biblioteca, estações de trabalho, livros, periódicos entre outros. Segundo o Edital, estão aptas para receber os itens instituições públicas, organizações da sociedade civil, associações ou cooperativas que atendam aos requisitos do Decreto nº 10.936/2022.

Para solicitar algum dos itens, os interessados devem entregar o Formulário de Habilitação e Solicitação e a documentação exigida no edital no prazo de 25 de agosto a 12 de setembro. A solicitação deve ser enviada exclusivamente pelo link www.protocolo.mpf.mp.br indicando os itens de interesse, ordenando-os pelo critério de preferência e/ou necessidade.

O resultado da ordem de classificação dos interessados será publicado no Portal da Transparência do MPF no período de 18 a 23 de setembro. O contemplado terá o prazo de 06 a 24 de outubro para agendar a retirada dos bens e materiais no prédio sede da Procuradoria da República em Sergipe.

Confira aqui a íntegra do Edital

Lista de bens

Lista de periódicos

Formulário de Habilitação e Solicitação

Texto e foto MPF/SE