MPSE divulga resultado definitivo do processo seletivo de estágio de nível superior

O Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio da Escola Superior (ESMP), divulgou nesta terça-feira, 4, o resultado definitivo do processo seletivo para estagiários de nível superior (Edital nº 03/2024/ESMP) nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Direito e Engenharia Civil.

Os candidatos podem consultar a lista no site da Escola Superior do MPSE, conferindo as notas e classificação. Clique aqui para ter acesso ao resultado definitivo.

Todas as comunicações oficiais estão disponíveis no site da ESMP e do MPSE.

Com informações da ESMP