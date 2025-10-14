MPSE realiza novas doações de equipamentos e mobiliário a instituições públicas

O Ministério Público de Sergipe (MPSE) realizou novas doações de equipamentos eletrônicos e mobiliário a órgãos públicos e instituições sociais que prestam relevantes serviços à população sergipana. As entregas ocorreram nos dias 8 e 9 de outubro de 2025, dando continuidade ao compromisso do MPSE com a responsabilidade social e o apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar coletivo.

No dia 8 de outubro, foram beneficiadas quatro instituições. A Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento Participativo de Nossa Senhora do Socorro recebeu cadeiras, mesas, armários e gaveteiros. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Luzia do Itanhi foi contemplada com quatro computadores, dois notebooks, uma mesa e algumas cadeiras.

Também receberam doações a Casa Tia Ruth de Apoio à Criança com Câncer (Avosos), que recebeu cinco computadores e dois roteadores; e a Comunidade Servos de Maria do Coração de Jesus, contemplada com três notebooks, mesas, cadeiras e armários.

No dia 9 de outubro, o MPSE realizou novas entregas para instituições situadas em Nossa Senhora do Socorro. A 5ª Delegacia de Polícia Metropolitana recebeu dois notebooks e um armário. Já a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) do município foi contemplada com um armário.

Os equipamentos foram entregues pela Diretoria Administrativa do MP sergipano aos representantes dos órgãos beneficiados e a doação cumpre a função de estimular a continuidade das atividades desenvolvidas em prol da sociedade.

Fonte MPE