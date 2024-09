MPT celebra 31 anos de existência no estado de Sergipe

Data foi celebrada com servidores, estagiários e terceirizados na sede da instituição

Era noite do dia 17 de setembro de 1993 quando, no Edifício Maria Feliciana, no Centro de Aracaju, começava a história do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). Com a presença de diversas autoridades locais e nacionais, a instituição foi oficialmente instalada no estado, com o objetivo de garantir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.

Quase três anos depois, a sede do MPT mudou de lugar e foi para o bairro Atalaia, na zona sul de Aracaju. E em 2009, para garantir melhores condições de trabalho e facilitar o acesso da população, o MPT passou a funcionar em sede própria, no bairro Cirurgia, onde está até hoje.

Ao longo dessas mais de três décadas, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe sempre se dedicou a causas sensíveis e de interesse da sociedade. Audiências públicas, fiscalizações, operações contra o trabalho escravo e contra o trabalho infantil fazem parte dessa história.

Para celebrar a data, procuradores, servidores, estagiários e terceirizados participaram de um evento interno, no auditório da instituição, nesta quarta-feira (18). “Esse é um momento de celebração pela história do MPT a serviço da sociedade. Quantas vidas foram salvas ao longo desses 31 anos? Quantos direitos garantidos? Essa história foi construída com centenas de mãos e é essa trajetória que celebramos hoje”, disse o procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, na abertura do evento.

Também participaram a vice-procuradora-chefa, Clarisse Farias Malta, e os procuradores do Trabalho Adroaldo Bispo, Adson Souza do Nascimento, Albérico Neves, Mario Cruz e Ricardo Carneiro. Durante um encontro, foi exibido um vídeo comemorativo. Procuradores e servidores tiveram a oportunidade de falar sobre a trajetória de cada um. O procurador Ricardo Carneiro destacou a transformação pessoal e profissional que viveu desde que passou a fazer parte da instituição. “Mais da metade da minha vida foi no MPT. É o Ministério Público que dá, à minha vida, régua e compasso. É essa instituição que nos dá a oportunidade de se sensibilizar com a dor do outro e nós tentamos entregar à sociedade o melhor resultado possível. O que eu tenho a dizer paro Ministério Público do Trabalho é sempre muito, muito obrigado”, disse o procurador.

O procurador do Trabalho Adroaldo Bispo ressaltou o esforço de sempre melhorar as atividades da instituição, como aconteceu em 2009, com a mudança de sede do bairro Atalaia para as novas instalações no bairro Cirurgia. “Destacamos a atuação do então procurador-chefe, hoje procurador Regional Maurício Coentro Pais, que não mediu esforços para que a nova sede se tornasse uma realidade e atuou além das suas atribuições normais para que isso acontecesse”, destacou.

A atuação do MPT no interior sergipano foi outro ponto de destaque. O procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro, que integrou a Procuradoria do Trabalho do Município de Itabaiana durante três anos, afirma que a conexão com os municípios do interior deve ser cada vez maior. “A nossa presença em Itabaiana é muito importante e o nosso desejo é que se fortaleça sempre, aproximando-nos também dos trabalhadores e trabalhadoras do interior”, pontuou.

Há 30 anos no MPT em Sergipe, a servidora Fátima Macedo não esconde a alegria de fazer parte dessa história. “Fiz o concurso para o MPT em 1993 e assumi no ano seguinte, aos 28 anos. Vivi muitos momentos aqui e posso dizer que essa instituição mudou minha vida. O que queremos é um MPT melhor e buscamos isso todos os dias”, finalizou a servidora.

