MPT de Sergipe e ITPS assinam termo de cooperação

Medida renova parceria entre as instituições

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, e o diretor-presidente do Instituto Tecnológico de Pesquisas de Sergipe (ITPS), Denisson Salustiano, assinaram um Termo de Cooperação nesta quinta-feira (27), na sede do MPT-SE, em Aracaju.

A iniciativa renova um acordo entre as instituições, com o objetivo de incentivar pesquisas e atividades em benefício dos trabalhadores e da ciência. “Nós já temos uma relação muito próxima com o ITPS e essa assinatura reforça os nossos laços e intenções mútuas para que, através da pesquisa, a sociedade consiga ganhar em searas, a exemplo da questão dos agrotóxicos. O ITPS é uma instituição que leva isso muito a sério e pode colaborar com estudos para salvar milhares de vidas de trabalhadores e consumidores”, destacou o procurador-chefe.

A diretora técnica do ITPS, Lúcia Calumby, e a assessora jurídica Bárbara de Andrade acompanharam a assinatura. O termo foi celebrado no dia em que o ITPS comemora 101 anos de existência. “Para nós, o fortalecimento da relação com o MPT-SE é um presente, diante das nossas ações de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no estado. O nosso desejo é contribuir para a melhoria das condições de vida do trabalhador sergipano”, ressaltou o diretor-presidente do ITPS, Denisson Salustiano.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha