MPT de Sergipe realiza cerimônia de premiação do Projeto MPT na Escola

Alunos vencedores na etapa estadual da edição 2024 do Prêmio foram homenageados

Contos, poesias, músicas e desenhos. Essas foram as produções que levaram 46 estudantes sergipanos à premiação do Projeto “MPT na Escola” 2024, na etapa estadual. A cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), por meio da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente (Coordinfância), na manhã desta sexta-feira (6), no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória.

Na ocasião, os estudantes classificados nos três primeiros lugares de cada uma das quatro categorias do Prêmio (Conto, Poesia, Música e Desenho) e seus professores orientadores foram contemplados com tablets. As escolas também foram homenageadas, com certificados de reconhecimento. Na abertura do evento, o procurador e coordenador regional da Coordinfância, Alexandre Alvarenga, destacou a importância da iniciativa “Esse ano nós tivemos recorde de inscritos no Projeto. Pela primeira vez na história, Sergipe teve um trabalho selecionado na etapa nacional do MPT na Escola. Então, esse é um momento de comemoração pelos trabalhos excelentes que foram desenvolvidos”, afirmou.

Ainda de acordo com o procurador, “A finalidade do Projeto não é promover competição, mas promover a conscientização, por isso a premiação é igual para todos os participantes”. A promotora de Justiça da Infância e Adolescência do Ministério Público de Sergipe (MPSE), Lilian Carvalho, reforçou o potencial do Projeto no incentivo à educação. “O Prêmio MPT na Escola é uma iniciativa fundamental para a conscientização do trabalho infantil. O MPT tem sido um grande aliado nessa promoção, fornecendo recursos e apoio necessários para garantir que os jovens tenham acesso a oportunidades que transformem tanto suas vidas quanto a sociedade”, pontuou.

A premiação também incluiu dois trabalhos na categoria Menção Honrosa, que contou com a participação de alunos com algum tipo de deficiência e que receberam a premiação. Em Sergipe, foram inscritos 110 trabalhos, representando estudantes da rede pública dos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Ilha das Flores, Siriri, Neópolis, Itaporanga, Estância, Lagarto e Pacatuba, além de escolas estaduais. Entre os destaques, o município de Ilha das Flores teve 11 prêmios, sendo reconhecido pela expressiva participação no projeto.

Além de incentivar os estudantes, o “MPT na Escola” tem o objetivo de conscientizar a sociedade contra o trabalho infantil, conforme ressaltou a coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador de Sergipe (FEPETI-SE), Verônica Passos, também representante da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB-SE). “O trabalho infantil é uma chaga social no Brasil. Apesar disso, somos uma economia forte mundialmente, então temos a obrigação de reverter recursos para toda a sociedade, principalmente para crianças, adolescentes e jovens, que vivem uma fase curta da vida humana e, por vezes, têm seus direitos fundamentais não assegurados”, explicou.

Também participaram da cerimônia a diretora da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, Jucilene Maria de Jesus, a servidora da coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Renata Mascarenhas, a jovem aprendiz Mariana Vitória Vieira da Silva, o diretor do Departamento Estadual da Educação, Genaldo Freitas, o diretor do Serviço de Ensino Fundamental da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), Erinaldo Alves e prefeitos e secretários dos municípios premiados.

Destaque nacional

O Prêmio contou com a participação de mais de 19 mil alunos matriculados em 403 escolas de diferentes estados do país. O estudante sergipano Waldson Eduardo Farias Santos, do 8° ano da Escola de Ensino Fundamental Sagrada Família, em Neópolis, conquistou o terceiro lugar na categoria Desenho. Na cerimônia de premiação nacional, seu trabalho foi elogiado pela qualidade técnica e pela riqueza de detalhes.

O desenho de Waldson, intitulado “EPIs garantem segurança nas escolas”, é uma representação dos equipamentos de segurança aplicados ao ambiente da sua escola. “Essa é a segunda vez que eu participo do Projeto. Em 2023, também estava concorrendo na categoria desenho, pois essa é uma prática que eu tenho desde criança, inspirado no meu pai. Dessa vez, eu me baseei em uma foto que tirei da escola e passei quatro meses empenhado no desenho. Estou orgulho por ser fonte de inspiração para os meus colegas e já estou aguardando a nova oportunidade de participar no próximo ano”, declarou.

O professor orientador de Waldson, Leomir Santos Silva, disse que a participação dos estudantes foi resultado do incentivo nas escolas. “Esse foi um Projeto que movimentou toda a comunidade escolar. Nós realizamos um trabalho de incentivo e reforçamos o potencial dos estudantes e os resultados foram muito positivos. Participar de uma brincadeira saudável como essa é muito gratificante”, enfatizou.

Texto e foto Lays Millena Rocha