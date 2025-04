MPT-SE abre período de convênio de instituições para seleção de estágio

Prazo para firmar convênio vai até o dia 30/04

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) divulgou o prazo para firmar convênio com instituições de ensino. O objetivo é possibilitar que mais estudantes participem das seleções de estágio no órgão. Atualmente, nove faculdades e universidades já estão conveniadas ao MPT-SE.

As instituições que não integram a lista têm até o dia 30/04 para firmar convênio, de acordo com a nova convocatória divulgada no site da instituição. O próximo processo seletivo de estágio está previsto para o mês de Maio, com aplicação das provas objetivas e subjetivas, de forma presencial, em data a ser definida.

As solicitações de convênio poderão ser encaminhadas para o e-mail: prt20.estagio@mpt.mp.br.

Texto e foto MPT