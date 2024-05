MPT-SE arrecada doações para ajudar população do Rio Grande do Sul

Água, roupas, alimentos, material de limpeza podem ser doados na sede da instituição

O Brasil tem acompanhado, com tristeza, a tragédia que atinge a população do Rio Grande do Sul. A capital, Porto Alegre, e cidades da região metropolitana estão alagadas. São mais de 100 mortos e cerca de 230 mil pessoas fora de casa.

Para ajudar o povo gaúcho, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) se soma a essa grande corrente de solidariedade e passa a arrecadar doações que serão enviadas ao Rio Grande do Sul. De acordo com o Procurador-Chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, a instituição fará uma campanha interna e externa. “É uma tragédia sem precedentes. Sabemos que o povo gaúcho é muito forte e vai se reerguer, mas, se ajudarmos, isso vai ocorrer mais rápido. Além de disponibilizar uma chave PIX, para doações, também vamos receber água, roupas, material de limpeza e encaminhar à população atingida, com o auxílio dos Correios”, explicou o Procurador.

O Procurador do Trabalho Adroaldo Bispo, que idealizou a realização da campanha no MPT-SE, disse que a instituição não poderia deixar de agir em um momento tão delicado. “O MPT não se preocupa, exclusivamente, com o cumprimento da legislação trabalhista, mas com a sociedade como um todo”, ressaltou.

Como doar?

As doações podem ser feitas através do PIX 25.404.730/0001-89 (CNPJ – Banco 041 – Banrisul – Agência 0835 / Conta Corrente: 03.206065.0-6), direcionadas ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados.

Além disso, na sede do MPT-SE, em Aracaju, você pode doar água, roupas, alimentos não perecíveis, material de limpeza e higiene pessoal, além de ração para pet. As doações podem ser entregues na sede do MPT-SE, na Avenida Desembargador Maynard, n. 72 – Bairro Cirurgia – Aracaju, de segunda a sexta, das 8h às 14h.

Por Lays Millena Rocha