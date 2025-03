MPT-SE celebra Dia da Mulher com manhã de relaxamento e reflexões

Evento reuniu servidoras, estagiárias e terceirizadas no auditório da instituição

O Dia da Mulher, celebrado em oito de Março, foi comemorado nesta terça-feira (11), no Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). A instituição reuniu servidoras, estagiárias e terceirizadas em uma manhã de relaxamento e reflexões sobre o papel da mulher na sociedade. A vice-procuradora-chefa do MPT-SE, Clarisse Farias Malta, falou sobre a importância da união entre as mulheres. “Ter mulheres que me incentivem, impulsionem e estimulem todos os dias faz toda a diferença na nossa caminhada e no trabalho. Precisamos ocupar cada vez mais espaços e, para isso se tornar uma realidade, não tem nada mais importante do que a união entre nós”, destacou.

A servidora do MPT-SE, Amanda Alarcão, conduziu uma aula de yoga, com exercícios de respiração, alongamento e equilíbrio. “Ministrar essa aula de yoga foi um desafio. Meu objetivo era deixar as mulheres mais relaxadas, trazer calma, tranquilidade e acolhimento para esse ambiente. Acredito que consegui cumprir esse papel e ter compartilhado um pouco do meu conhecimento foi uma honra, me deixou muito feliz. É muito bonito ver como as mulheres aqui são umas pelas outras, esse foi um momento de união”, declarou.

Durante o encontro, as mulheres participaram de uma dinâmica, onde tiveram a oportunidade de falar mais de si e compartilhar suas conquistas, vulnerabilidades, bem como a importância de combater o preconceito e enfatizar o papel fundamental da mulher nos mais diversos espaços. A servidora do MPT-SE, Ayres Britto, participou do evento e disse que momentos assim aproximam e integram os que fazem parte da instituição. “Foi um momento providencial para partilhar nossas dores, nossos sucessos. Desde quando entrei no MPT, em dezembro de 2015, sempre fui muito bem acolhida, principalmente pelas mulheres. O evento de hoje foi importante, também, para relembrar que sempre temos esse apoio mútuo”, finalizou a servidora.

Texto e foto ascom MPT/SE