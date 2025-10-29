MPT-SE celebra Dia da Servidora e do Servidor Público em Sergipe

Café da manhã, sorteio de brindes e acolhimento a servidores marcaram a data

Um café da manhã reuniu servidoras e servidores do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) nesta quarta-feira (29). Em alusão ao Dia da Servidora e do Servidor Público (28 de outubro), a comemoração é um reconhecimento aos que tanto se dedicam para que o MPT em Sergipe cresça e esteja cada vez mais próximo da sociedade. “Essa data não pode, jamais, passar em branco, porque devemos sempre nos lembrar do nosso papel institucional e da importância de cada um na estrutura do MPT. É um dia de alegria, de sorrir, celebrar o trabalho e a fraternidade que une essa grande família que é a Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região (PRT20)”, ressaltou o procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas.

A vice-procuradora-chefa do MPT-SE, Clarisse Farias Malta, destacou a admiração por todas as servidoras e servidores que integram a instituição. “Cada um aqui tem um papel essencial e se dedica muito para que o MPT fique de pé. Saibam que admiramos muito todos vocês, que exercem suas funções com um sorriso no rosto e com tanto comprometimento, sensibilidade e humanidade”, disse a procuradora.

Há mais de 30 anos no MPT-SE, a servidora Fátima Macedo afirma que sente o mesmo entusiasmo de quando ingressou na instituição. “Eu sempre venho com muita motivação e acredito que, hoje, o entusiasmo é até maior, porque eu tenho a certeza da importância que é desenvolver as atribuições para o outro, para esse público que precisa tanto”, pontuou.

Novos servidores

O evento foi marcado, ainda, pelas boas-vindas à servidora Ayres Santos Pinto que, após 10 anos de atuação na Procuradoria do Trabalho do Município de Itabaiana (PTM Itabaiana), agora está na Seção de Logística, na sede do MPT-SE, em Aracaju. “Fui muito bem recebida pelos meus colegas de trabalho. E celebrar o Dia do Servidor, para mim, é muito importante, porque entrei na vida laboral pelo serviço público, em 2005. Para mim, é uma felicidade comemorar esses 20 anos de serviços prestados à sociedade”, disse a servidora.

Também foi acolhido o servidor James Santos, que chegou para se somar às atividades da Assessoria de Comunicação do MPT-SE. Em um momento de descontração entre os servidores, foram sorteados brindes. A servidora Eliane Rocha conta que se sente como um elo entre o público e as instituições. “Ser servidor público nada mais é que servir, não por subordinação, mas por vocação. É atuar com propósito e semear a dignidade humana”, finalizou.

Texto e foto MPT