MPT-SE celebra Dia das Mães com homenagens na instituição

Evento reuniu o público interno em uma manhã de relaxamento e partilha

Doces memórias. Esse foi o tema da homenagem às mães do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), que tiveram uma manhã especial, para relembrar momentos que marcaram suas vidas desde que começaram a vivenciar a maternidade.

Nesta quarta-feira (7), servidoras, estagiárias e terceirizadas participaram do evento interno, no auditório da instituição, alusivo ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo (11). A vice-procuradora-chefa do MPT-SE, Clarisse de Sá Farias Malta, destacou, na abertura do encontro, o papel fundamental das mães nas diferentes fases da vida. “Esse encontro é para celebrar as muitas formas de viver a maternidade. Mais do que uma homenagem, criamos um espaço de pausa e reconhecimento do valor de cada mulher que exerce, em diferentes papéis e histórias, o cuidar e o maternar”, disse a procuradora.

A primeira parte do evento foi dedicada a uma sessão de relaxamento com as mães. A servidora do MPT-SE, Amanda de Alarcão Lima, realizou uma aula de yoga, proporcionando momentos de concentração e autoconhecimento. “Nós, mães, vivemos tanta coisa, tanta correria e, muitas vezes, esquecemos de nós mesmas. Tirar esse tempo para relaxar e esquecer um pouquinho o mundo lá fora é saudável, porque é importante para a nossa saúde mental e emocional, além de promover a integração das mulheres no ambiente de trabalho”, ressaltou Amanda.

Doces memórias

As mães foram convidadas a reviver momentos marcantes com os seus filhos. O nascimento, o primeiro choro, o primeiro sorriso. A psicóloga e servidora do MPT-SE, Simony Ferreira, conduziu a dinâmica que emocionou a todas. “Há momento na vida em que focamos apenas nos desafios enfrentados na maternidade, mas trazer essas memórias positivas nos proporciona uma sensação de prazer, alegria e leveza. É como se cada mãe pudesse se acolher e se abraçar, revivendo essas lembranças”, comentou a psicóloga.

Os relatos das mães se transformaram em versos e deram vida ao poema “Doces memórias”. “Esse poema conseguiu resumir um momento que foi compartilhado pelas mães do MPT-SE, de forma conjunta e espontânea. Os versos são uma assinatura coletiva sobre um sentimento tão complexo que é o amor de mãe”, finalizou a servidora Carolina Garcia Oliva.

Texto efoto Lays Millena Rocha