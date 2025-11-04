MPT-SE e CIEE discutem ampliação da Aprendizagem Profissional em Sergipe

Objetivo é viabilizar abertura de novos polos presenciais do CIEE no interior do estado

A ampliação do acesso à Aprendizagem Profissional em Sergipe foi tema de reunião na sede do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), nesta terça-feira (4). O procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga e o supervisor do Centro de Integração Empresa-Escola eno estado (CIEE), Franklim Nunes, falaram sobre a possibilidade de viabilizar a abertura de outros dois polos presenciais do CIEE, nos municípios de Lagarto e Nossa Senhora da Glória.

De acordo com supervisor do CIEE, Franklim Nunes, já existem unidades nas cidades de Estância e Itabaiana, porém, há dificuldade na ampliação desses polos presenciais devido à falta de infraestrutura tecnológica. “Hoje, a nossa dificuldade para essas cidades é encontrar espaços com laboratórios de informática. Pensamos em contar com o apoio do MPT-SE para, por meio de articulação com os municípios e empresas locais, formar laboratórios de informática que também poderiam ser utilizados pelas comunidades”, explicou Nunes.

O procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga afirma que esse é um caminho para ampliar o acesso à Aprendizagem Profissional no interior sergipano. “Com mais polos à disposição, as pessoas que vivem no interior e que desejam se qualificar para o mercado de trabalho terão uma instituição de ensino disponível para realizar o curso, sem necessidade de se deslocarem para Aracaju ou para outras cidades”, ressaltou o procurador. O tema será analisado pelo procurador e discutido em próximas reuniões com representantes do CIEE e municípios.

Texto e foto MPT