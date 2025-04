MPT-SE e Crea-SE reforçam parceria na fiscalização de ilícitos trabalhistas

A segurança no ambiente de trabalho e a proteção e dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras foram temas discutidos nesta quinta-feira (24), em reunião no Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). O procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, recebeu a visita institucional do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), o engenheiro Dilson Luiz de Jesus Silva, e do assessor jurídico do Conselho, Lucrécio Rocha.

Durante o encontro, o procurador-chefe do MPT-SE destacou a importância da atuação conjunta entre as instituições. “Não raro, nós oficiamos o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia para que compareça aos locais em que há ilícitos trabalhistas, medida que é de grande ajuda nos relatórios de fiscalização. Para nós, reforçar essa parceria é sempre motivo de muita alegria”, ressaltou Amazonas.

O presidente do Crea-SE, Dilson Silva, disse que o encontro foi produtivo e vai possibilitar novas parcerias interinstitucionais. “Tratamos de pautas inerentes ao nosso trabalho de fiscalização. Temos que levar adiante o trabalho qualificado, a mão de obra formal, colaborando para a segurança e proteção dos trabalhadores. Vamos estabelecer novas parcerias e a recepção aqui no MPT-SE foi muito calorosa”, finalizou o presidente.

Texto e foto Lays Millena Rocha