MPT-SE e FUNESA promovem capacitação em saúde do trabalhador em Lagarto

Um passo importante rumo à promoção da saúde e segurança no trabalho

Em uma iniciativa conjunta, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) e a Fundação Estadual de Saúde (Funesa) deram início as primeiras 05 turmas de capacitação em Saúde do Trabalhador, direcionada aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Município de Lagarto. Essa ação é o resultado de acordo judicial e de um termo de cooperação firmado entre as duas instituições, visando aprimorar os conhecimentos dos profissionais da saúde para uma atuação mais eficaz na identificação e prevenção de riscos ocupacionais.

O objetivo desse curso é dotar os Agentes de Saúde com as ferramentas necessárias para identificar possíveis riscos e agravos relacionados ao processo de trabalho desses profissionais e dos trabalhadores em suas áreas de atuação. A capacitação adota uma abordagem multidisciplinar, visando melhorar substancialmente as condições de saúde dos agentes de saúde e da população trabalhadora, ao mesmo tempo em que contribui para embasar as ações de saúde em âmbito local.

As atividades de capacitação são direcionadas especificamente às equipes de Saúde da Atenção Primária Urbana e Rural, com foco especial nos Agentes Comunitários de Saúde e nos Agentes de Combate às Endemias dos municípios selecionados pelo MPT em Sergipe. O curso visa aprimorar a habilidade desses profissionais em identificar os riscos ocupacionais a que estão submetidos e dos demais trabalhadores em suas respectivas áreas geográficas de atuação, contribuindo assim para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

A capacitação em Saúde do Trabalhador para as equipes de saúde compreende um total de 60 horas, distribuídas em 40 horas de instrução em sala de aula e 20 horas de atividades práticas. Essa abordagem híbrida permite a efetiva articulação entre a teoria apresentada em sala de aula e a aplicação prática do conhecimento no ambiente de trabalho real, proporcionando aos alunos/trabalhadores uma compreensão mais sólida e aplicável.

Adroaldo Bispo, procurador do Trabalho, salienta que os conhecimentos adquiridos por meio deste curso podem ter um impacto significativo nos indicadores de saúde da população. “A melhoria na qualidade dos dados de informação e o estímulo à participação dos usuários nos Conselhos de Saúde são consequências diretas da capacitação. A identificação dos riscos associados ao processo de trabalho tem o potencial de remodelar o perfil de mortalidade da comunidade. Conhecer o contexto produtivo da região de atuação é estratégico para o planejamento coerente e integrado de ações de saúde, visando eliminar ou, pelo menos, reduzir os riscos decorrentes das atividades laborais”, explica.

Foto assessoria

Por Ana Alves