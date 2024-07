MPT-SE e instituições realizam campanha de conscientização

Ações ocorrem de 26 a 31 de julho, com apresentações culturais em diferentes pontos da capital

“Sabia que pessoas estão sendo vendidas?”. É esse o questionamento que o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) faz à sociedade, na campanha contra o tráfico de pessoas este ano. Com rostos diversos, impressos em um código de barras, a iniciativa faz o alerta: Cuidado: tráfico humano ainda existe! “O tráfico de pessoas, tendo o aliciamento como uma das fases iniciais desse crime, ainda é frequente no nosso dia a dia e, a cada período, uma nova faceta surge, embora o nosso Código Penal estabeleça alguns objetivos específicos como a remoção de órgãos ou tecidos, a exploração sexual, adoção ilegal ou a escravidão ou servidão”, explicou o procurador do Trabalho e coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conaete), Adroaldo Bispo.

Ainda de acordo com o procurador, a ideia é abrir os olhos da sociedade para os riscos das propostas encantadoras. “O MPT pretende conscientizar a população, especialmente as pessoas mais vulneráveis, para não se enganarem com propostas extremamente vantajosas de trabalho. Geralmente, a oferta é de excelente remuneração e condições benéficas, mas quando a pessoa se desloca para o local onde esse trabalho vai ser realizado, se depara com a realidade totalmente diferente, que é a exploração sexual ou escravidão resultantes do tráfico humano”, destacou Bispo.

Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas (30 de julho), o MPT-SE, o Instituto Social Ágatha e a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo em Sergipe (COETRAE/SE) realizam ações itinerantes de conscientização. “Quanto mais pessoas souberem sobre o assunto, menos serão vítimas. Vamos mostrar qual é o perfil do aliciador, como funciona o tráfico humano, para que a população informada se proteja e, ao mesmo tempo, saibam o que fazer para denunciar e garantir seus direitos”, comentou a presidente do Instituto Social Ágatha, Talita Verônica.

De acordo com o presidente da COETRAE/SE, Kalil Ralin, disse que o tema tem especial atenção da COETRAE e o objetivo é mobilizar a sociedade no combate a essa chaga que ainda persiste. “Nessa campanha, serão ofertadas à população sergipana ações de conscientização e informação através da musicalidade e apresentação teatral, bem como distribuição de panfletos sobre essa prática devastadora dos direitos humanos, buscando atingir o maior número de pessoas a fim de que possam identificar e denunciar esse crime”, destacou.

Apresentações culturais

Para levar a mensagem de alerta sobre o tráfico de pessoas, este ano a campanha tem a parceria do Grupo Raízes Nordestinas, do município sergipano de Poço Redondo. Através da apresentação teatral “Mais vale ser passarinho seguro no seu ninho do que voando à toa, perdido, sem ter caminho”, o público verá como as propostas encantadoras de promessas de emprego e oportunidades longe de casa, muitas vezes, são meios encontrados pelos aliciadores para traficar pessoas. A coordenadora do Conselho Diretor do Grupo Raízes Nordestinas, Euziane Silva, disse que o convite para participar da campanha foi uma demonstração de respeito e valorização cultural. “Para nós foi uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade grandiosa receber o convite e colaborar com o processo de construção da campanha contra o tráfico de pessoas. Além da oportunidade de mostrar o nosso fazer e o nosso saber cultural, vamos levar conscientização às pessoas”, ressaltou.

Além do teatro, haverá apresentação musical do jeito que o Nordeste conhece bem: com triângulo, zabumba e sanfonas. O grupo vai mostrar ao público a canção que traz o tema da campanha: “Repente da liberdade”, composição de Nino Karvan (confira no YouTube).

A programação começa no dia 26 de julho (sexta-feira), a partir das 8h30, com a pré-estreia no auditório do MPT-SE, em Aracaju, onde ocorrerá a primeira apresentação teatral e musical. A partir do dia 27, as apresentações vão circular pela capital sergipana (confira a programação abaixo)*.

26/07 – 8h30 – Abertura da campanha no Auditório do MPT-SE

27/07- 9h – Stand – Mercados Centrais – Corredor das flores (apresentação teatral e musical)

17h – Orla de Atalaia – Vila do Forró (apresentação teatral e musical)

28/07- 17h – Orla de Atalaia – Vila do Forró (apresentação teatral e musical)

29/07 – 9h – Mercados Centrais – Corredor das flores (apresentação teatral e musical)

18h – Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova) – apresentação musical

30/07- 11h – UFS – Didática 4 – Sala 07 (apresentação teatral e musical)

18h – Riomar Shopping – Praça de Alimentação Rio (apresentação teatral e musical)

31/07- 9h – Mercados Centrais – Corredor das flores (apresentação teatral e musical)

16h – Terminal Rodoviário Luiz Garcia (Rodoviária Velha) (apresentação teatral e musical)

*programação sujeita a alterações

Apoio

A campanha contra o tráfico de pessoas tem o apoio da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (ASBRAD), Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-20), Organização Internacional para as Migrações (OIM), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Organização Internacional do Trabalho, Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (SETEEM), Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE/SE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Sergipe (FETASE).

Por Lays Millena Rocha