MPT-SE e MPSE reforçam a parceria entre as duas instituições

Chefia do MPT-SE realizou visita ao PGJ nesta sexta-feira

Uma atuação conjunta, com foco nos direitos sociais fundamentais e defesa da ordem jurídica. O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) e o Ministério Público de Sergipe (MPSE), historicamente, desenvolvem ações e projetos em benefício da sociedade.

Essa parceria interinstitucional foi reafirmada em visita do procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, e da vice-procuradora-chefa, Clarisse Farias Malta, ao procurador-geral de Justiça (PGJ) do MPSE, Nilzir Vieira, nesta sexta-feira (23).

Também participaram da reunião o coordenador-geral do MPSE, o procurador de Justiça Carlos Augusto Alcântara Machado, o assessor da Coordenadoria-Geral do MPSE, o promotor de Justiça Augusto César Leite de Resende, e o assessor da Subprocuradoria-Geral de Justiça, Elias Pinho.

Durante a visita, o PGJ Nilzir Vieira destacou os desafios à frente da instituição e as ações ampliadas no interior sergipano, além da importante parceria entre o MPSE e o MPT-SE. “Recebemos com grande alegria a visita dos colegas Márcio Amazonas e Clarisse Malta, para renovar esses laços fraternos e, sobretudo, as parcerias interinstitucionais, que impulsionam o exercício das nossas atividades, pensando sempre no melhor atendimento da sociedade”, destacou.

Os representantes das instituições alinharam ações conjuntas em atividades promocionais, administrativas e operacionais. “Tenho certeza de que nós avançaremos muito com essa proximidade. O MPT e o MPSE têm diversas pautas em comum, uma delas é o combate ao trabalho infantil. Quanto mais estivermos próximos, ganha a sociedade”, enfatizou o procurador Márcio Amazonas.

Texto e foto Lays Mellena Rocha