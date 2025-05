MPT-SE e Seteem planejam ações de conscientização para o período junino

Campanhas de combate ao assédio, trabalho infantil e precarização foram discutidas

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, se reuniu nesta segunda-feira (19) com o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles, e com assessora técnica da Seteem, a advogada Laira Andrade.

Com a aproximação dos festejos juninos, o encontro discutiu ações conjuntas para conscientizar forrozeiros, empresários e trabalhadores sobre temas como o combate ao trabalho infantil, precarização e assédio. “O MPT-SE tem encontrado na Seteem uma grande parceira para a regularização das relações de trabalho, sobretudo aquelas que são peculiares em nosso estado. Teremos um mês de junho intenso, com a realização de diversas atividades empresariais e comerciais, e pleiteamos junto à Secretaria ações em parceria, para conscientizar a população”, explicou o procurador-chefe Márcio Amazonas.

O objetivo é veicular, nos intervalos dos shows realizados no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju, mensagens de combate ao trabalho infantil, às fraudes e precarização no trabalho e combate ao assédio, reforçando os canais de denúncia para a população. “Sabemos que essa é uma época de grande movimentação econômica e cultural, e justamente por isso precisamos redobrar a atenção à proteção dos nossos jovens e crianças. O trabalho infantil não combina com o futuro que queremos construir. Sergipe seguirá firme no enfrentamento a essa violação de direitos, com ações concretas, sensíveis ao nosso contexto cultural e comprometidas com o desenvolvimento humano”, ressaltou o secretário Jorge Teles.

Texto e foto ascom MPT/SE