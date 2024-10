MPT-SE participa da entrega de certificados a alunos do Projeto Recria

Iniciativa do Governo do Estado tem apoio do MPT-SE e MPSE

O que ia para o lixo, nas mãos criativas de alunos e alunas do Projeto Recria, se transforma em oportunidade. É através de lonas, utilizadas em eventos, que são confeccionados aventais, bolsas, ecobags, porta-lápis e outros produtos. A iniciativa do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), já capacitou 15 alunos que, esta semana, receberam certificados de conclusão do curso.

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) é parceiro da iniciativa e o procurador do Trabalho Adroaldo Bispo representou a instituição na solenidade de entrega dos certificados, que aconteceu na última segunda-feira (30), no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em Aracaju. Esta foi a primeira turma do projeto, com o curso de 160 horas, elaborado pelo Senai.

Cíntia Tavares foi uma das participantes e disse que a capacitação aperfeiçoou suas habilidades como artesã. “Aprender é sempre bom. Para mim, também foi um desafio, porque trabalho com tecido e aprendi a costurar com a lona, o que amei, principalmente pela questão sustentável. A gente precisa ter uma consciência verde e, aprender como fazer isso de uma forma mais aperfeiçoada, mais capacitada, me trouxe uma grande satisfação”, comentou.

Ampliação

A partir de agora, o curso será ampliado e vai atender pessoas em situação de rua e internas do presídio feminino, em Nossa Senhora do Socorro. “Nós firmamos parceria com o Ministério Público Estadual (MPSE) e com o Ministério Público do Trabalho (MPT-SE), para, além da sustentabilidade do reuso, promovermos também a reinserção social e econômica desta população. Então, este é um dia de muita alegria”, explicou o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles.

O procurador do Trabalho Adroaldo Bispo disse que a parceria entre as instituições é um caminho para, a partir da capacitação e qualificação profissional, promover oportunidades dignas de trabalho, emprego e renda. “Nosso objetivo é levar esses cursos para pessoas em situação de rua e migrantes, que enfrentam muitas dificuldades de acesso ao mercado de trabalho. Além disso, já está em andamento, em parceria com o MPSE, a realização de cursos em unidades do sistema prisional. O segundo passo é a recolocação no mercado de trabalho, para que, ao final, eles encontrem condições dignas não só para eles, mas também para suas famílias”, finalizou o procurador.

MPT – Com informações da Seteem

Foto: Ascom/Seteem