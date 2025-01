MPT-SE participa da primeira reunião do Getrin-20 em 2025

Encontro programou ações do grupo para este ano

Representantes do Grupo de Trabalho Interinstitucional da 20ª Região (Getrin-20) se reuniram na última sexta-feira (17) para discutir as ações que serão realizadas ao longo de 2025 em Sergipe.

O encontro, realizado no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-SE), foi conduzido pela gestora do Programa Trabalho Seguro (PTS) e coordenadora do Getrin-20, a desembargadora Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira. “O nosso objetivo esse ano é fortalecer o Getrin-20 como instituição, que ainda é pouco conhecida aqui em Sergipe. A reunião de hoje é para que possamos começar 2025 com os projetos em mente e ações integradas, porque, juntos, nós somos mais fortes”, destacou a desembargadora.

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, participou da reunião e destacou a importância do Getrin-20 para a prevenção de acidentes, combate às subnotificações e demais fatores ambientais que podem causar prejuízos físicos, mecânicos e psicológicos no trabalho. “O MPT se coloca totalmente à disposição da nova coordenação do Getrin-20 e, junto às demais instituições, faremos diversos atos no sentido de orientar a população, orientar os empregadores, empregados, sindicatos e o poder público sobre a necessidade de respeitar e de zelar por um ambiente de trabalho sadio, seguro e equilibrado”, pontuou.

Também participaram do encontro a juíza titular da Vara do Trabalho de Maruim, Gilvânia Oliveira de Rezende, e o juiz auxiliar da 8ª Vara do Trabalho de Aracaju, Carlos João de Gois Junior, além da Divisão de Acessibilidade, Inclusão e Diversidade do TRT/SE e os representantes da Superintendência Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego em Sergipe (MTE/SE), da Gerência de Vigilância em Saúde do Trabalhador (GVST), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), da Secretaria Municipal de Saúde – Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador (Reast), da Força Sindical do Estado de Sergipe, Sindicato dos Comerciários de Sergipe, SESI, CSB Estadual e Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Texto e foto Lays Millena Rocha