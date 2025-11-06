MPT-SE participa de debate sobre desafios da aprendizagem profissional

Seminário apresentou resultados de uma pesquisa com adolescentes e jovens aprendizes vinculados à Fundação Renascer, ao Ministério Público de Sergipe e ao Tribunal de Justiça de Sergipe

O procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro participou de um seminário que apresentou os resultados de uma pesquisa que avaliou os desafios da inserção de adolescentes e jovens nos programas de Aprendizagem Profissional em Sergipe.

A pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Tiradentes (Unit), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), buscou analisar como questões sociais relacionadas à raça, nível de escolaridade e renda familiar afetam o processo de qualificação profissional de aprendizes vinculados à Fundação Renascer, ao Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) e ao Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

A pesquisa começou a ser desenvolvida em 2024, após articulação do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), que trouxe para o debate, entre as Universidades de Sergipe, a importância de realizar um diagnóstico sobre a situação da aprendizagem profissional no estado.

“O foco é verificar o perfil dos adolescentes e jovens inseridos nos programas de aprendizagem, o que eles querem, as perspectivas de futuro, como melhorar esses programas. O principal ponto diagnosticado na pesquisa foi a necessidade de diversificar esses cursos. Na prática, vemos poucos cursos de aprendizagem sendo disponibilizados pelas entidades formadoras. A ideia é analisar a aprendizagem com foco, também, na inclusão social, através do trabalho protegido e da aprendizagem de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou risco social”, explicou o procurador do Trabalho Raymundo Ribeiro.

De acordo com o coordenador da pesquisa, o professor doutor Ronaldo Marinho, as informações para a pesquisa foram coletadas com o MPSE, TJSE, prefeituras e conselhos tutelares dos municípios sergipanos.

“O objetivo é fazer um estudo aprofundado sobre o programa de adolescentes aprendizes do estado de Sergipe. Nós sabemos que esse programa já teve um resultado positivo e a gente está querendo entender de que forma esse programa pode aprimorar, pode melhorar, para que a gente possa avançar ainda mais no atendimento ao adolescente aprendiz”, afirmou Ronaldo Marinho.

Durante a pesquisa, a mestre e doutoranda Jucivania Souza observou que o programa Jovem Aprendiz, em muitos casos, é a primeira oportunidade de inserção no mercado de trabalho de adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

“A gente conseguiu formar um perfil sociodemográfico, tentando entender sobre a raça, idade e nível de escolaridade. Percebemos que existe uma defasagem, tanto idade-série, como em relação ao curso que eles realizam, que muitos deles não conseguem acompanhar o que é ofertado no jovem aprendiz. Percebemos também que a maioria dos jovens está presente em famílias numerosas, que muitas vezes não possuem uma renda própria ou sobrevivem com um salário mínimo”, ressaltou a mestranda.

O Programa Jovem Aprendiz é uma política pública nacional que busca integrar adolescentes e jovens, de 14 a 24 anos, no mercado de trabalho. De acordo com a auditora-fiscal do Trabalho, Liana Carvalho, Sergipe tem capacidade de contratar 7.877 alunos no Programa Jovem Aprendiz. Atualmente, o estado cumpre com 75% dessa capacidade, com 5.961 jovens contratados.

Texto e foto MPT