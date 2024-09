MPT-SE participa de evento preparatório para a Semana da Execução Trabalhista

Roda de conversa foi realizada no Complexo da Justiça do Trabalho em Sergipe

De 16 a 20 de setembro, será realizada a 14ª edição da Semana Nacional de Execução Trabalhista. Com o slogan “Seu Direito vale o Ouro”, o objetivo é incentivar a conciliação. Como etapa preparatória para esse período estratégico, foi realizada uma roda de conversa nesta terça-feira (3/9), na Escola Judicial (Ejud-20), no Complexo da Justiça do Trabalho em Sergipe.

O procurador do Trabalho Adson Souza do Nascimento representou o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) no evento. “Esta é uma pauta muito importante para o MPT, prova disso é que temos o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (Nupia). A nossa participação aqui é importante para estreitar os laços porque todos precisam estar engajados. Cooperamos, assim, para a sociedade entender este caminho, onde as próprias partes são protagonistas para a solução de conflitos”, explicou o procurador.

A roda de conversa foi realizada pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Nupemec) e os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc-JT) do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE). A resolução consensual de conflitos foi o tema discutido pelos debatedores: o coordenador do Cejusc-JT do 1º grau, o juiz Henry Cavalcanti de Souza Macedo, e o coordenador de apoio e execução (CAE), juiz Fabrício de Amorim Fernandes.

Também participaram do evento desembargadores, juízes, promotores, advogados e representantes de entidades sindicais. O desembargador Thenisson Santana Dória destacou a importância de incentivar a conciliação para resolver conflitos. “Temos por hábito nos reunir, com a presença da advocacia, de representantes de empresas, de órgãos públicos, para sensibilizar quanto às práticas de mediação e conciliação. Ficamos felizes com o resultado deste encontro, porque as partes, como deve ser, inclusive, nas audiências, atuaram de forma efetiva e cada um se expressou e tirou dúvidas”, ressaltou o desembargador.

TRT – Com informações do TRT20

Foto: Lays Millena Rocha