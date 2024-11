MPT-SE participa de evento que discute Feminicídio e Transfeminicídio

Até o dia 27, palestras e rodas de conversa acontecem na Universidade Federal de Sergipe

Em 2023, o Brasil registrou 155 mortes de pessoas trans, de acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil (Antra). O número é quase 11% maior que o registrado em 2022 (131 casos). Quando o assunto é feminicídio, o número também chama a atenção: foram mais de 1.460 casos de mulheres vítimas em 2023, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Diante deste cenário tão preocupante, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) promove o evento com o tema Feminicídio e Transfeminicídio em contexto internacional. A solenidade de abertura aconteceu nesta segunda-feira (25), no auditório da instituição, com a presença de professores, estudantes e autoridades.

A vice-procuradora-chefa do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Clarisse Farias Malta, participou do evento e destacou a necessidade de discutir o tema. “Não podemos mais aceitar que mulheres sejam diariamente violentadas, dentro e fora dos seus lares, sob as mais diversas formas. No mundo do trabalho, nas denúncias recebidas pelo MPT, infelizmente ainda nos deparamos com diversas situações, em uma sociedade ainda muito machista, sexista, que continua tratando mulheres e qualquer pessoa que não se enquadre em conceitos tradicionais, com inferioridade e exclusão”, pontuou a procuradora.

Também participaram da abertura a deputada estadual Linda Brasil, a juíza coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Jumara Porto Pinheiro, as promotoras de Justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), Cecília Barreto e Verônica Lazar, além do vice-reitor da UFS, Rosalvo Ferreira. A mesa de abertura contou com a presença da presidenta da Antra, Bruna Benevides, e da advogada e presidenta do Instituto Ressurgir, Valdilene Cruz Martins, que abordaram os desafios ao enfrentamento do feminicídio e transfeminicídio no Brasil.

Foi realizado, ainda, o lançamento do livro “Me deixe – Violências domésticas, tecnologia social e políticas públicas”, de autoria da professora da UFS e coordenadora do Grupo de Pesquisa XiqueXique, Patrícia Rosalba. O evento continua nesta terça (26) e quarta-feira (27), com a presença de palestrantes de outros países, a exemplo da Espanha, México, Peru e Equador. A professora Patrícia Rosalba disse que o evento é uma oportunidade de ampliar os debates sobre o tema. “Vamos fazer uma discussão não só no campo acadêmico, mas também abordar todo o contexto social que vivemos. Discutir feminicídio e transfeminicídio em um cenário global é essencial para entendermos as dimensões dessas violências, para pensar em soluções concretas”, finalizou a professora.

