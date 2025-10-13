MPT-SE participa de mobilização pela empregabilidade da Pessoa com Deficiência

Evento aconteceu no auditório da Seasic e reuniu representantes de empresas e de órgãos e instituições da área trabalhista

“A sociedade precisa compreender que a pessoa com deficiência é um ser humano, acima de tudo”. A fala da assistente social Suellen Grazielle é mais do que uma afirmação. É um desabafo de quem vivencia os desafios em busca da igualdade de oportunidades e inclusão, principalmente no mercado de trabalho.

Este foi um dos temas discutidos durante a Mobilização da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, realizada nesta segunda-feira (13). O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, participou do evento e destacou a atuação da Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade). “Um dos eixos de atuação do MPT é a promoção de igualdade material. A gente luta contra a desigualdade no mundo do trabalho e pela promoção da igualdade de oportunidades. É nesse contexto que a Coordigualdade está inserida e nasceu, em 2002, com o propósito de dar voz, vez e trabalho para as pessoas com deficiência”, afirmou o procurador.

Promovido pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania de Sergipe (Seasic), o objetivo é dialogar com as empresas e com os órgãos fiscalizadores, para ampliar o acesso às informações e vagas no mercado de trabalho. “Precisamos identificar o potencial das pessoas, qualificar e indicar para as empresas. Respeito é o principal, é entender que somos todos iguais quando falamos em oportunidades. A Pessoa com Deficiência só precisa ter a chance de mostrar o seu potencial”, ressaltou a secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles, afirma que o momento é de união de esforços. “Nós estamos aqui, hoje, num evento de mobilização para a realização de um dia inteiro da empregabilidade, que não precisa se resumir a apenas um dia. O momento é de atrair mais empresas, também parceiras, para o ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho”, afirmou.

O evento contou, ainda, com a participação da presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe (Conser), Dayse Xavier, do superintendente Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRTe), José Cláudio Barreto, de auditores-fiscais do Trabalho e representantes de empresas, que receberam orientações técnicas.

Hoje, Suellen é coordenadora de Políticas Públicas em defesa da Pessoa com Deficiência. Apesar dos desafios, ela acredita em uma mudança de cenário, com mais respeito e empatia. “Basta ser sensível ao outro. Colocar uma rampa, promover a acessibilidade na comunicação. São medidas simples e necessárias para a pessoa com deficiência exercer o seu papel de cidadã. Aqui, estou vivendo o processo de inclusão, dentro dele, fazendo acontecer como deve ser”, concluiu.

Texto e foto ascom MPT