MPT-SE participa de seminário em homenagem ao desembargador Vladimir Souza Carvalho

Em mais de 46 anos dedicados à magistratura, a trajetória do desembargador Vladimir Souza Carvalho foi tema de seminário acadêmico no auditório da Justiça Federal, nesta segunda-feira (4).

A vice-procuradora-chefa do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Clarisse Farias Malta, prestigiou o evento e cumprimentou o desembargador, que se aposentou do cargo no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). “O Ministério Público do Trabalho não poderia deixar de prestar homenagem ao desembargador Vladimir Souza, cuja trajetória se distingue pela contribuição ao pensamento jurídico e à literatura. Um legado que continuará, sem dúvidas, a enriquecer o sistema de justiça e a formação das futuras gerações”, afirmou a procuradora Clarisse Farias Malta.

Além da brilhante trajetória jurídica, o desembargador Vladimir Souza Carvalho se destaca pela produção literária, com obras que retratam o ambiente de sua terra natal, Itabaiana, além de contos, a exemplo do seu primeiro livro “Quando as Cabras dão Leite”, história e Direito. Durante o evento, também foi lançada a revista comemorativa em homenagem ao desembargador.

O presidente do TRF5, o desembargador Francisco Roberto Machado, destacou a contribuição do magistrado para o judiciário. “É uma honra, para o Tribunal, participar dessa justa homenagem ao desembargador Vladimir, que cumpriu sua passagem pelo judiciário, mas algo maior sempre permanece, que é o Vladimir nas letras, cuja obra é eterna”, ressaltou.

Texto e foto Lays Millena Rocha