MPT-SE participa de Seminário sobre Bullying e Cyberbullying

Evento foi realizado pelo MPSE, em alusão ao Setembro Amarelo

A necessidade de identificar e agir de forma preventiva em casos de Bullying e Cyberbullying foi o tema de um seminário promovido pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE) nesta quarta-feira (25).

O procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga representou o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) no evento, que aconteceu no auditório do MPSE. O objetivo foi abordar o tema, diretamente relacionado à saúde mental de crianças, adolescentes e jovens. “O MPT está presente na defesa dos direitos da infância e da adolescência. No ambiente de trabalho, seja na condição de estagiário ou aprendiz, há o risco de bullying e cyberbullying, que denominamos como assédio moral, e podem levar ao adoecimento mental. Participar dessa temática, lembrar da importância de cuidar da higidez mental, não só no ambiente de trabalho, mas em todos os ambientes, é muito importante”, destacou o procurador.

O subprocurador-geral de Justiça Ernesto Melo fez a abertura do evento e ressaltou a necessidade de discutir o tema. Em janeiro deste ano, foi sancionada a lei 14.811/2024, que inclui a prática de bullying e cyberbullying no Código Penal.

A promotora de Justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Adolescência (CAOpIA), Talita Cunegundes, agradeceu a presença das autoridades e representantes de instituições. “Nós temos a missão de articular políticas públicas e contribuir. Estamos aqui fazendo reflexões e nos capacitando sobre uma prática que, de alguma forma, interrompe ciclos de vida e afeta a saúde mental e emocional do nosso futuro próximo: os nossos jovens. A presença de todos aqui mostra que nos importamos com esse tema”, pontuou a promotora.

Durante o evento, houve apresentação musical de crianças que integram a Orquestra Jovem de Sergipe. Houve ainda um momento de reflexão com o Centro de Valorização da Vida (CVV) e palestra sobre o tema.

Setembro Amarelo no MPT-SE

Também em alusão à campanha Setembro Amarelo, o MPT-SE realiza, nesta quinta-feira (26), a partir das 9h, uma roda de conversa com a porta-voz do CVV, Erna Barros, e com a psicóloga Simony Ferreira, que também é servidora do MPT-SE, além das psicólogas Adriana Ribeiro e Isabela Rocha, com o tema: “Acolhendo a dor do outro: a importância da escuta”.

O evento, realizado em parceria com as instituições que compõem o Grupo Interinstitucional da 20ª Região (Getrin-20), é gratuito e aberto ao público, no auditório do MPT-SE, localizado na avenida Desembargador Maynard, n° 72, no Bairro Cirurgia, em Aracaju, a partir das 9h. Não é necessária inscrição prévia.

Texto e Foto: Lays Millena Rocha