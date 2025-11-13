MPT-SE participa do 1º Feirão de Aprendizagem Profissional em Sergipe

O procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga participou da abertura do 1º Feirão de Aprendizagem Profissional, nesta quinta-feira (13), na sede do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE). O evento reuniu empresas para debater a importância e as vantagens da contratação de jovens aprendizes, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. “O MPT-SE atua em prol do desenvolvimento da Aprendizagem Profissional por meio de diversos projetos em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Governo do Estado e MPSE para sensibilizar as empresas ao cumprimento da cota de aprendizagem e, ao mesmo tempo, buscar o cumprimento da chamada cota social, sensibilizando a Administração Pública para receber aprendizes nas cotas, com busca ativa de adolescentes e jovens com deficiência ou em situação de vulnerabilidade”, explicou o procurador.

A jovem aprendiz Ananda Santos, de 18 anos, falou que a experiência de aprendizagem profissional está sendo fundamental para a escolha de sua carreira. “Essa oportunidade também está sendo muito boa para a minha vida pessoal, porque antes eu não pensava em cursar ou entrar na carreira de análise de dados. Agora, estou querendo trabalhar na área. É importante também pelo fato de que, como a gente está trabalhando, recebe um suporte financeiro e se sente mais responsável por isso”, declarou Ananda.

Apesar de Sergipe ter alcançado o maior número em vínculos de aprendizagem profissional de sua história, com 6.254 jovens aprendizes registrados, de acordo com dados do Caged de setembro, a auditora-fiscal do Trabalho, Liana Carvalho, observa que ainda existem muitos desafios. “Um desses desafios é a continuidade da empregabilidade desses jovens, a expansão e interiorização da aprendizagem profissional e, principalmente, em relação ao perfil social do jovem que deve ser priorizado na contratação. Por isso estamos aqui, para estreitar a comunicação com as entidades formadoras, as empresas que irão contratar e os jovens aprendizes”, ressaltou.

O Feirão de Aprendizagem é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRTE/SE), em parceria com o Fórum Estadual Aprendizagem Profissional (FEAP/SE) e com apoio do MPT-SE. Nesta sexta-feira (14), as atividades continuam, desta vez no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju, a partir das 8h, com palestras, oficinas, contato com entidades formadoras, além de os jovens poderem realizar inscrição e participar de entrevistas no próprio Feirão.

Texto e foto MPT/SE