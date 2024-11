MPT-SE participa do Encontro Regional de Negociação Coletiva

Evento integra a programação da Semana Nacional de Promoção da Negociação Coletiva

Desafios do sindicalismo no Brasil e em Sergipe. Esse é o tema do Encontro Regional de Negociação Coletiva, promovido pela Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe (SRTb/SE), nesta quarta-feira (13). O evento, que aconteceu no auditório da instituição, faz parte das ações da Semana Nacional de Promoção da Negociação Coletiva no estado de Sergipe e reuniu representantes de sindicatos, empregadores e autoridades da esfera trabalhista.

O intuito do encontro é fortalecer o diálogo social, fomentar a cultura da negociação coletiva e alinhar políticas de trabalho decente. De acordo com o presidente da União Geral dos Trabalhadores no Estado de Sergipe (UGT-SE), Ronildo Almeida, que realizou a abertura da solenidade, o evento é uma oportunidade única para tratar do sindicalismo a nível estadual. “Estamos em luta diária para conquistar direito e melhores condições de vida e trabalho. A negociação coletiva, que é o foco do evento de hoje, é uma ferramenta fundamental que precisa ser fortalecida. Esse é o caminho para melhorar a vida do trabalhador sergipano”, afirmou.

Na ocasião, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), foi representado pelo procurador do Trabalho e coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social (CONALIS), Ricardo Carneiro. Na mesa de abertura, o procurador destacou a importância do tema do encontro regional. “Tratar sobre os desafios do sindicalismo é muito difícil. Isso porque, nós estamos vivemos em um momento em que as fontes de custeio do sindicato desapareceram e o movimento sindical precisa se reinventar. Então, eu fico feliz por ver, além dos representantes mais experientes do movimento, tantas mulheres e jovens. Isso mostra que o movimento sindical está reaprendendo e se renovando”, explicou.

A coordenadora de Negociação Coletiva, Mediação e Arbitragem da Secretaria de Relações do Trabalho (SRT), Rafaela Rodrigues Menezes, disse que o diálogo social é o melhor caminho para efetivar os direitos humanos previstos pela legislação, mas ainda não efetivados. “A fala de cada um que está presente aqui hoje representa o anseio da sociedade pela melhoria das nossas vidas de trabalho. Mas, mais do que discutir, o nosso intuito é tentar encontrar caminhos para efetivar direitos. Essa é uma semana pensada para que o Brasil discuta o fomento da negociação coletiva, e hoje temos a oportunidade de fazer isso pensando na realidade de Sergipe”, pontuou.

O superintendente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE/SE), José Cláudio Silva Barreto, reforçou a atuação do MTE na defesa do movimento sindical. “O Ministério do Trabalho tem feito dois movimentos importantes. O primeiro deles é contribuir com o empoderamento das entidades sindicais, a partir da aproximação dos trabalhadores e patronatos. Já o segundo, diz respeito à facilitação do entendimento entre as partes, porque, ainda que a democracia seja o regime do conflito, o diálogo permite que este se transforme em entendimento”, concluiu.

Também participaram do evento a vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe (CUT/SE), Caroline Santos, o coordenador estadual da Central dos Sindicatos Brasileiros em Sergipe (CSB/SE), Raimundo Nonato, Sílvio Eduardo de Assunção, a economista e supervisora do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômico (DIEESE) em Sergipe, Flávia Rodrigues Santana, além de outras autoridades e representantes de diversas categoriais sindicais.

Texto e foto Lays Millena Rocha