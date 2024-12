MPT-SE prestigia posse da nova presidência do TRT de Sergipe

Solenidade aconteceu neste sábado (14), na sala de sessões do TRT/SE

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT/SE) empossou o presidente e vice-presidente para o biênio 2024-2026, os desembargadores Josenildo dos Santos Carvalho e Fábio Túlio Correia Ribeiro, respectivamente. A solenidade aconteceu na sala de sessões do Tribunal, no último sábado (14).

O procurador do Trabalho Ricardo Carneiro representou o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) na cerimônia. Além dos desembargadores, participaram da solenidade o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Augusto César Leite de Carvalho, juízes, servidores, amigos e familiares.

O desembargador José Augusto do Nascimento se despediu da presidência com um discurso de agradecimento. “Agradeço aos meus pares, aos juízes e servidores por tudo o que fizeram pela presidência, pelo Tribunal, pela instituição. Muito obrigado de coração. Também quero fazer aqui um elogio a todos os servidores que fizeram parte da minha equipe e gestão. Agradeço a lealdade, fidelidade e engajamento. Passamos por duas correições e só alcançamos êxito em quase tudo que fizemos, porque temos excelentes servidores e magistrados”, destacou o desembargador.

Em seguida, foram empossados o presidente, o desembargador Josenildo dos Santos Carvalho e o vice-presidente, o desembargador Fábio Túlio Correia Ribeiro, além dos novos membros da Mesa Diretora: o ouvidor, desembargador Thenisson Santana Dória, a vice-ouvidora, a desembargadora Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira e a diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (Ejud-20), a desembargadora Vilma Leite Machado Amorim.

No discurso de posse, o presidente do TRT/SE afirmou que, em sua gestão, vai priorizar os programas sociais. “Daremos uma atenção especial ao Programa Trabalho Seguro, combate ao trabalho infantil e trabalho escravo, população em situação de rua, igualdade de gênero e, principalmente, trazer os adolescentes e jovens para o Tribunal, cuidar do futuro deles”, ressaltou.

O presidente anunciou a implementação de dois programas: Programa Aluno-Cidadão, Aluna-Cidadã, para capacitar os jovens e as jovens do ensino público, impulsionando seu desenvolvimento pessoal e comunitário, e o Programa Jovem Aprendiz, com a oferta de oportunidades para o desenvolvimento pessoal e inserção no mercado de trabalho.

O procurador do Trabalho Ricardo Carneiro parabenizou os desembargadores e destacou a relação entre o MPT-SE e o Tribunal. “A relação entre as instituições sempre foi e continua muito próxima. O TRT de Sergipe é referência entre os Tribunais trabalhistas, pela celeridade e cuidado dos desembargadores e juízes. O planejamento da nova gestão inclui projetos também relacionados à atuação do MPT-SE, a exemplo da aprendizagem profissional, e com certeza o Tribunal poderá contar com nosso apoio e colaboração”, finalizou o procurador Ricardo Carneiro.

Texto e foto: Lays Millena Rocha