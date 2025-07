MPT-SE prestigia posse do novo Capitão dos Portos de Sergipe

Solenidade de transmissão do cargo ocorreu nesta sexta-feira

A Capitania dos Portos de Sergipe tem novo comandante. O Capitão de Fragata Luiz Felipe Lima Santos assumiu o cargo antes ocupado pelo Capitão Alexandre Almeida Gomes Ferreira, que estava à frente da Capitania desde julho de 2023. O procurador do Trabalho Ricardo Carneiro prestigiou a cerimônia, que ocorreu na manhã desta sexta-feira (4), na sede da instituição.

A solenidade foi presidida pelo Comandante do 2º Distrito Naval, Vice-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires, e contou com a presença de diversas autoridades, amigos e familiares. Em seu discurso, o novo comandante ressaltou o compromisso com a função. “Assumo o honroso cargo de Capitão dos Portos de Sergipe com o coração motivado e a alma contagiada com emoção. Trabalharei exaustivamente para manter a Capitania sempre pronta para qualquer missão que lhe for atribuída”, declarou.

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), por meio da Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário (Conatpa), atua na fiscalização do ambiente laboral marítimo, para garantir a saúde e a segurança das trabalhadoras e trabalhadores. O procurador Ricardo Carneiro reforça a importância das atividades coordenadas entre as duas instituições. “A Capitania dos Portos é uma parceira estratégica e de atuação bastante relevante para o Ministério Público do Trabalho. Diversas ações conjuntas são realizadas, especialmente na área do trabalho portuário. Desejamos êxito ao novo comandante e renovamos nossa colaboração interinstitucional em todos os projetos necessários”, finalizou o procurador.

