MPT-SE recebe visita de chefes da AGU no estado de Sergipe

Representantes convidaram para posse do novo procurador-chefe da União

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE) recebeu a visita dos representantes a Advocacia-Geral da União. Na última sexta-feira (28), o novo procurador-chefe da União em Sergipe, Victor Hugo Machado Santos, e o procurador-chefe da Procuradoria Federal em Sergipe, Carlos Augusto Maciel Almeida, foram recebidos pelo procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas.

A visita foi uma oportunidade de conversar sobre a atuação das instituições em Sergipe. “É muito importante esse estreitamento de laços entre todos os órgãos que fazem o sistema de Justiça. Temos muitas pautas, algumas em comum, outras, nem tanto, mas sempre visando o interesse público, que é primordial”, comentou o procurador-chefe da Procuradoria Federal em Sergipe, Carlos Augusto Maciel Almeida.

O novo procurador-chefe da União, Victor Machado, aproveitou o encontro para convidar para sua posse, que vai ocorrer no dia 5 de agosto. “Fiz questão de vir aqui, visitar o doutor Márcio, e convidá-lo para nossa posse. É muito importante manter essas parcerias e diálogo institucionais entre a AGU, MPT e outros órgãos do sistema de Justiça. Estamos sempre abertos para conversar, procurando o melhor para o interesse público”, ressaltou Victor Machado.

O procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas, ficou feliz com a visita e confirmou presença na solenidade de posse. “É uma oportunidade de reafirmar a nossa parceria institucional com a Advocacia-Geral da União e com a Procuradoria-Geral Federal. Nós temos muitas coisas em comum e ainda pouco exploradas a nível de cooperação. Temos um grande flanco a explorar na parceria institucional do MPT com os órgãos que compõem a AGU”, finalizou.

Foto assessoria

Por Lays Millena Rocha