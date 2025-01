MPT-SE retoma atividades e fortalece compromisso social em reunião com servidores

Uma manhã de reflexões e boas expectativas para 2025. Foi assim o retorno das atividades no Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), nesta terça-feira (7), após o período de recesso.

Procuradores, servidores, estagiários e terceirizados se reuniram no auditório da instituição, em um evento que marca o início de um novo ano, com planos, metas e compromisso com a sociedade sergipana. “Sempre costumamos finalizar o ano confraternizando. Depois chega um novo ano, vêm novas resoluções, projetos e muitas vezes não compartilhamos com os nossos colegas de trabalho. Ver esse auditório lotado, logo no primeiro dia de exercício, com os servidores compartilhando os seus ideais, é algo extremamente positivo para o começo desse 2025 que tem tudo para ser ainda melhor do que 2024”, destacou o procurador-chefe do MPT-SE, Márcio Amazonas.

O encontro foi conduzido pela psicóloga e servidora do MPT-SE, Simony Ferreira, que fez reflexões sobre a importância de agradecer pelas conquistas e estabelecer metas possíveis para o ano que começa. Segundo a especialista, voltar a atenção para a saúde mental e física é fundamental para iniciar novos ciclos. “Janeiro é um mês de recomeços, então é muito importante refletirmos sobre os feitos do ano anterior antes de refazermos as metas. Esse foi um momento de reconexão da equipe e de cada um de nós, no nosso interior. Afinal, o bem-estar no trabalho depende de uma vida ativa lá fora”, explicou.

Durante o evento, o personal trainer Matheus Ricardo, convidado a participar do encontro, falou sobre os benefícios de cuidar do corpo e da mente e aplicou exercícios de relaxamento. A servidora Thayna Roza considerou o encontro produtivo e motivador. “O evento nos incentivou a buscar, em nós mesmos, motivos pelos quais fomos gratos no ano passado e tudo que queremos para o ano que se inicia. Reencontrar os colegas de trabalho e iniciar o novo ciclo nesse ambiente de descontração e emoção foi muito valioso”, finalizou a servidora.

Texto e foto Lays Millena Rocha