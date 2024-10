MPT-SE tem recorde de trabalhos inscritos no Prêmio “MPT na Escola”

Comissão selecionou os melhores contos, poesias, músicas e desenhos

110 trabalhos. O número é alto e marca um recorde de produções inscritas por alunos e alunas de escolas públicas municipais e estaduais no Prêmio MPT na Escola. Este ano, a participação das instituições surpreendeu o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE). “Este foi o maior número que tivemos desde a realização do prêmio. Uma programação anual, que só reforça a qualidade do trabalho que foi feito no sentido de divulgar a temática nas escolas públicas sergipanas”, destacou o procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga, coordenador Regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes (Coordinfância)

Foram inscritos trabalhos dos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Ilha das Flores, Siriri, Neópolis, Itaporanga, Estância, Lagarto, Pacatuba, além das escolas estaduais.

Uma comissão formada pelas representantes Isabel Cristina Santos, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de Sergipe (SEDUC-SE), Perla Nelly Menezes, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, seccional Sergipe (UNDIME) e Verônica Passos, do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador de Sergipe (FEPETI-SE) avaliou os trabalhos inscritos, com a escolha dos melhores contos, poesias, músicas e desenhos. “Essa proposta de os estudantes abordarem o trabalho infantil, aprendizagem, segurança e saúde no ambiente de trabalho desde cedo contribui bastante para a conscientização deles e para o exercício da cidadania, para que cresçam conscientes dos seus direitos”, afirmou a advogada Verônica Passos.

A Aprendizagem Profissional também foi representada na avaliação do material, através da jovem aprendiz Mariana Vitória Vieira, que atua no Centro de Apoio Operacional (CAOp) dos Direitos da Mulher, do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE).

Estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental participaram do projeto que, este ano, teve como tema “A Escola no combate ao trabalho infantil”. Uma novidade no edital foi a inclusão da temática “Segurança e saúde nas escolas e no trabalho”.

Premiação local

De acordo com o procurador do Trabalho Alexandre Alvarenga, agora o MPT-SE vai realizar os últimos ajustes para a premiação estadual, que será realizada em novembro. “A premiação da etapa estadual, que nós chamamos de culminância, deve ocorrer na segunda quinzena do mês de novembro. Antes disso, os trabalhos vencedores serão encaminhados à etapa nacional”, explicou o procurador.

Sobre o MPT na Escola

O Prêmio MPT na Escola é um projeto idealizado em 2008, no Ceará, e que acontece todos os anos no país inteiro. O objetivo é reconhecer talentos de estudantes na rede pública de ensino e, ao mesmo tempo, alertar a sociedade sobre o trabalho infantil, aprendizagem profissional e segurança no ambiente escolar e no trabalho.

Fonte e foto MPT