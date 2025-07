Mudança de hábitos e cuidado integral são aliados contra o diabetes tipo 2

Em Aracaju, clínica adota modelo com consultas semanais, reeducação alimentar, terapias integrativas e tratamentos exclusivos

Na luta contra a diabetes tipo 2, o diferencial pode estar no cotidiano. Em Aracaju, a clínica Doutor DM2 Diabetes tem mostrado que a chave para transformar o prognóstico da doença está na rotina, com consultas semanais, abordagem humanizada e atenção às necessidades individuais. Com foco na remissão, a unidade combina terapias integrativas, nutrição, suplementação e escuta ativa, uma proposta que tem devolvido autonomia e esperança a muitos pacientes.

Segundo dados recentes do IBGE e do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje uma população de mais de 203 milhões de pessoas e estima-se que cerca de 20 milhões convivam com o diabetes. A maioria dos casos é de diabetes tipo 2, associado principalmente a fatores como má alimentação, sedentarismo e obesidade. Diante desse cenário, estratégias que priorizam a reeducação alimentar, a prática de atividades físicas e o cuidado contínuo têm ganhado cada vez mais relevância na prevenção e no tratamento da doença.

Em Aracaju, é nesse cenário que se insere a atuação da Dr. DM2 Diabetes. A clínica aposta em um modelo de tratamento integrativo e humanizado, que vai além do controle medicamentoso e aposta na transformação real do estilo de vida. Segundo Viviane Lins, biomédica e diretora da unidade, a clínica aposta em uma abordagem que reúne ciência, práticas naturais e atenção individualizada. “O paciente é acompanhado semanalmente, com foco não só na melhora dos índices glicêmicos, mas na transformação da rotina como um todo. A gente não entrega só um plano, a gente cuida, ajusta e motiva”, explica.

Na clínica, o tratamento é estruturado em ciclos de três meses, com o objetivo de alcançar o estado de remissão, ou seja, quando os níveis de glicose e hemoglobina glicada voltam ao normal, sem a necessidade de medicamentos contínuos. “Remissão não é cura definitiva, mas representa um avanço enorme. Devolve autonomia, energia e perspectiva de futuro ao paciente”, reforça a profissional.

Cuidado semanal e personalizado

Um dos principais diferenciais da clínica é o atendimento semanal e integrado. Em vez de idas a diferentes profissionais e laboratórios, o paciente encontra em um só lugar orientação nutricional, acompanhamento laboratorial, suplementação e suporte emocional, com um plano de tratamento ajustado com base na resposta individual.

“A doença tem relação direta com hábitos como sedentarismo, alimentação desregulada, estresse e privação de sono. Se a gente não olhar para tudo isso, não adianta focar só nos exames. O cuidado tem que ser integral”, destaca Viviane.

Aliadas à alimentação, suplementação e atividade física, as práticas integrativas são parte importante do protocolo da Dr. DM2. Uma delas é a ozonioterapia auricular A técnica utiliza uma combinação de oxigênio e ozônio aplicada em pontos específicos do corpo para auxiliar na correção de deficiências comuns entre pacientes com diabetes tipo 2. Entre os benefícios estão a melhora da circulação sanguínea, o reforço da imunidade e a redução de problemas neurológicos. “O foco da ozonioterapia é evitar a perda da visão, melhorar a imunidade e proporcionar mais disposição aos pacientes”, destaca Viviane Lins.

Já o biomagnetismo, outra prática integrativa, utiliza pares de ímãs em regiões estratégicas para equilibrar o pH do corpo, criando um ambiente menos favorável à presença de micro-organismos patogênicos e estimulando o metabolismo.

Ao combinar consultas semanais, terapias integrativas, educação em saúde, suporte emocional e ajustes constantes no plano de tratamento, a Dr. DM2 Diabetes fortalece o autocuidado. Com isso, os pacientes alcançam a remissão da doença e reconquistam a qualidade de vida.

Sobre a Doutor DM2 Diabetes

A Doutor DM2 Diabetes é a única rede de clínicas do Brasil especializada no tratamento, cuidado e orientação de pessoas com diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Fundada pelas sócias Patrícia Oliveira e Cibelly Cordeiro, a rede oferece um protocolo exclusivo, inovador e humanizado, que busca não apenas controlar a doença, mas alcançar sua remissão, com foco em terapias naturais, reeducação alimentar e estilo de vida saudável — reduzindo a dependência de medicamentos.

Com mais de 40 unidades em 12 estados, a Doutor DM2 Diabetes se tornou referência nacional em seu segmento. Em Aracaju, a unidade local proporciona aos sergipanos acesso a esse cuidado especializado e integral, contribuindo para transformar a saúde e a qualidade de vida da população. A clínica está localizada na Rua Arauá, 882, bairro São José. Para saber mais, siga @doutordm2diabetesaracaju no Instagram.

