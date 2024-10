Mudança de lote: abadás e camisas do Pré-Cau terão novos preços

A partir de domingo, 13 de outubro, os blocos carnavalescos, o Camarote Aju e a feijoada oficial da festa terão novos valores

Os sergipanos e turistas que vão curtir o Pré-Caju têm até sábado, 12 de outubro, para garantir os abadás dos blocos e as camisas do Camarote Aju e da Feijoada Oficial com o preço atual. A partir desta data, os itens poderão ser adquiridos com novos valores na loja Point do Ingresso, localizada no 1º piso do RioMar Shopping, e também através do site www.pointdoingresso.com.br. As compras podem ser parceladas em até 10x no Banese Card ELO e 5x nos demais cartões de crédito, sem juros.

Única prévia carnavalesca do país a manter o circuito aberto, o Pré-Caju vai reunir grandes nomes do axé music e de outros estilos musicais. Puxando os blocos em cima dos trios elétricos estarão Bell Marques (Vumbora), Ivete Sangalo (Com Amor), Xanddy Harmonia (Daquele Jeito), Léo Santana (Vem com o Gigante) e Tomate (Eu Não Vou Embora).

No Camarote Aju, que é ponto de encontro de famosos e anônimos, passarão pelo palco, na sexta (8), Michele Andrade, klessinha, Durval Lelys, Dennis DJ e Parangolé. No sábado (9), é a vez de Felipe Amorim, É o Tchan, Netinho, Luanzinho e Timbalada comandarem os agitos musicais. Já no domingo (10), o público vai curtir os shows de Os Faranys, Rafa & Pipo, Alexandre Peixe, Pedro Sampaio e Matheus & Kauan.

E nesta edição, a Feijoada do Pré-Caju acontecerá uma semana antes da programação oficial, no dia 03 de novembro. O festerê gastronômico traz duas grandes novidades: ocorrerá no salão de festas do Iate Clube de Aracaju e terá o show da cantora baiana Márcia Freire, além das apresentações do cantor Nona e do DJ SKy.

O Pré-Caju ocorrerá entre os dias 8 e 10 de novembro de 2024, na Orla de Atalaia, em Aracaju, com saída da Passarela do Caranguejo e chegada nas imediações do Farol da Coroa do Meio. Mais informações através do site www.precaju.com.br ou pelo telefone (79) 3085-7300 (também WhatsApp).

