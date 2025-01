MUDANÇA NO GOVERNO DE SERGIPE: EDVALDO NOGUEIRA ASSUME SEDURBI E LUIZ ROBERTO VAI PARA ADEMA

Em uma mudança significativa no cenário político de Sergipe, o atual secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, assumirá a Adema (Administração Estadual do Meio Ambiente), enquanto Edvaldo Nogueira ocupará a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEDURBI). A transição foi confirmada com exclusividade ao Imprensa 24h por uma fonte próxima ao governo, que preferiu não se identificar.

Essa troca estratégica reflete o desejo do governador em aproveitar a competência de Luiz Roberto para melhorar os serviços ambientais no estado. A Adema desempenha um papel fundamental na gestão e preservação dos recursos naturais, e a experiência de Luiz Roberto promete trazer avanços significativos para a área.

Já Edvaldo Nogueira, que foi o prefeito de Aracaju por mais tempo na história recente da capital, retorna ao governo estadual com um novo desafio. Nogueira é amplamente reconhecido como um gestor técnico e eficiente, e sua vasta experiência em administração pública o torna um nome de peso para a SEDURBI. Ele será responsável por projetos de infraestrutura e desenvolvimento urbano, setores que têm impacto direto no cotidiano da população sergipana.

A movimentação de Nogueira e Luiz Roberto em postos chave da administração de Sergipe reforça o compromisso do governo em otimizar o funcionamento das pastas. A escolha de Edvaldo para a SEDURBI reflete sua familiaridade com as demandas urbanas de Aracaju e Sergipe, enquanto Luiz Roberto na Adema garante que o meio ambiente esteja nas mãos de um gestor qualificado.

Essas mudanças vêm em um momento de fortalecimento das políticas públicas de infraestrutura e meio ambiente no estado, áreas que continuam a ser prioridades na agenda do governo de Sergipe. As novas funções de Luiz Roberto e Edvaldo Nogueira serão fundamentais para garantir a eficiência na execução de projetos essenciais para a população e o desenvolvimento sustentável do estado.

Fonte https://imprensa24h.com.br/