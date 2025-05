Mudança no sistema de transporte público de Aracaju tem apoio do SINTTRA

O sistema de transporte público de Aracaju e Grande Aracaju está passando por uma nova fase e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju (Sinttra) tem apoiado às novas medidas que estão sendo tomadas em prol dos trabalhadores e da população.

Com a chegada da nova empresa, a RS Transportes, o Sinttra já percebe uma melhora no sistema de transporte, que está acontecendo gradativamente. “O Sinttra apoia totalmente o sistema de transporte que está sendo implantado pela prefeita Emília Corrêa e o superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe. O trabalho que vem sendo realizado por toda a equipe da prefeita está com certeza oferecendo melhoria para a população e para os colaboradores”, afirma.

Ainda de acordo com o presidente do Sinttra, até o momento já foram aproveitados de 50 a 60% de motoristas. E a expectativa é de que novos carros devam chegar para continuar com a contratação de mais funcionários da empresa Progresso. “Esta é uma cobrança do Sinttra há meses, pois nós já havíamos conversado com os proprietários do grupo RS Transportes e eles disseram que o aproveitamento seria o máximo possível e está se cumprindo. Então, a empresa tem mostrado o compromisso que eles fizeram com o sindicato”, garante Miguel.

Segundo o presidente do Sinttra, os funcionários da Progresso que se adiantaram, conseguiram a vaga mais rápido e quem esperou o encerramento da empresa Progresso vai precisar aguardar mais um pouco. “A frota já estava rodando e precisava de motoristas para poder entrar em operação, e quem viu que a empresa Progresso realmente não ia poder dar continuidade, aproveitou a oportunidade da nova empresa. E os demais que acreditavam ainda na operação da empresa Progresso, acabaram ficando por último, pois muita gente que recebeu o telefonema da nova empresa, disse que no momento não tinha interesse, porque ainda estava trabalhando. Portanto, essas pessoas vão ter que esperar chegar mais carros, porém já conversamos com os proprietários e pedimos que com a chegada dos carros, que eles dêem prioridade àqueles que decidiram vir por último”, ressalta Miguel Belarmino.

A expectativa do Sinttra é de que no final do processo, cerca de pelo menos 80% dos motoristas sejam aproveitados. “Muitos aposentados não vão para essa nova empresa e muitas pessoas já migraram para a empresa Viação Modelo e Viação Atalaia. Isso já é uma vitória importante, porque os funcionários não estão ficando desempregados”, explica Miguel sobre a conquista.

O Sindicato e a categoria no modo geral, lamenta a saída da empresa Progresso e relembra que ela tinha um passado bom. “A empresa Progresso foi referência no transporte público, pois muitas pessoas queriam trabalhar nela, antigamente. Então, é lamentável a sua saída da operação do transporte coletivo. E a tristeza aumenta, porque a empresa fechou com pendências financeiras com todos os seus trabalhadores”, explica o presidente do Sinttra. Miguel disse, também, que quem quiser receber alguma coisa tem que entrar na justiça, mas ele acredita ser um caso perdido.

O Sinttra acredita que os rodoviários estão, agora, em um momento de tranquilidade, porque vão ter seus salários rigorosamente pagos em dia. “A nova empresa pagou o salário até de forma antecipada, então a gente vê o compromisso que essa empresa tem com os colaboradores e vê o sorriso dos motoristas ao receber o adiantamento que não tinham há muito tempo. Além disso, a empresa oferece ônibus melhores do que os que estavam circulando, mesmo com ônibus usados”, explica Miguel.

O Sinttra tem acompanhado cada medida tomada em relação ao transporte público e acredita na inovação do novo sistema implantado pela prefeitura de Aracaju. “A prefeita Emília Correia, na gestão dela de vereadora, já tinha uma visão do sistema de transporte. Enquanto prefeita, pesquisou, viajou com o vice-prefeito, Ricardo Marques para conhecer e ver de que forma poderia melhorar o nosso transporte público. Então, ela está tentando inovar a frota com ônibus elétricos, que hoje é referência do transporte. Claro, que não terá como colocar a frota de ônibus toda elétrica, porque o custo é muito alto. Portanto, teremos ônibus a combustão, porque se torna mais barato. A princípio, o Sinttra aprova a atitude da prefeita ter colocado um ônibus elétrico para teste da própria população durante trinta dias e, também, aprova o pedido da compra de trinta ônibus elétricos. Além disso, o Sinttra parabeniza a prefeita pela escolha do nome de Nelson Felipe para ficar à frente da SMTT, que é especialista em sistema de transporte, pois o resultado está aí com sistema de transporte coletivo dando certo”, afirma Miguel.

Ascom/Sinttra