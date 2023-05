Uma mulher de 38 anos, identificada como Daniela Nunes de Braga, foi encontrada morta neste domingo (21), dentro de um apartamento localizada no condomínio Via Mont, no Bairro Jabotiana, em Aracaju.

As informações são de que ela era enfermeira e já havia atuado por muito tempo no município de Capela.

As causas da morte não foram divulgadas.