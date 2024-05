MULHER DE 47 ANOS MORRE COM SUSPEITA DE DENGUE GRAVE NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO NESTA TERÇA-FEIRA

Uma mulher de 47 anos, identificada como Acácia Cristina da Silva Santos, morreu nesta terça-feira (28) com suspeita de dengue hemorrágica no município de São Cristóvão.

A secretaria municipal de saúde informou que a mulher deu entrada em uma unidade de urgência no município e apresentou sintomas compatíveis à doença.

A SMS informou ainda que ela procurou uma unidade de saúde no Conjunto Eduardo Gomes, com sintomas leves da doença, mas seu quadro evoluiu para um estado grave em algumas horas, com o surgimento de dor abdominal e manchas vermelhas pelo corpo. Ela chegou a fazer exames, mas morreu.

Devido aos sintomas apresentados, o caso segue em investigação pela equipe de Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental da secretaria, para confirmação ou descarte do caso de dengue.