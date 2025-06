Mulher morre e homem fica ferido após moto bater em caminhão na Avenida General Euclides Figueiredo

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou uma mulher morta e um homem ferido na tarde desta segunda-feira (09), na Avenida General Euclides Figueiredo, no bairro Porto Dantas, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) são de que a motocicleta colidiu na traseira do caminhão e a condutora da moto morreu no local. Já o passageiro que estava na garupa foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital.

Ainda segundo o BPTran, o caminhão e o condutor estavam com a documentação em dia. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Já a motocicleta estava regularizada, porém a condutora não era habilitada.

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo.

Foto: BPRv