Mulher morre em acidente entre moto e ônibus na capital

Uma mulher morreu no início da tarde deste sábado (31) após um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus do transporte coletivo no cruzamento entre as avenidas Hermes Fontes e Edézio Vieira de Melo, em Aracaju.

De acordo com a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), o condutor da moto teria colidido na lateral do ônibus. A mulher, que estava na garupa, caiu. Ela não resistiu ao impacto e morreu no local.

O motociclista não se feriu. Ele e o motorista do ônibus foram ouvidos por agentes do BPTran.

Foto: SMTT