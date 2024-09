Mulher que foi esfaqueada em Boquim pelo ex, morre no Huse; ele também matou o próprio irmão

A mulher que foi esfaqueada pelo ex-marido no ultimo final de semana em Boquim, morreu na madrugada desta terça-feira (3), no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju.

As informações passadas pela policia são de que o suspeito de ter praticado o crime é o ex-marido, de 47 anos, e que também matou o próprio irmão e feriu o sobrinho da mulher.

Segundo as investigações iniciais, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a mulher.

A policia informou ainda que ele foi autuado em flagrante e contou detalhes de como praticou os crimes que teria sido motivado por ciúmes. Ele fugiu para Santa Luzia do Itanhy, onde foi preso em flagrante.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.