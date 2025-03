Mulheres em Conta: TCE lança livro e promove debate sobre representatividade feminina

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) realizou, na manhã desta segunda-feira, 24, o lançamento do livro Mulheres nos Espaços de Poder em Sergipe: Perfis e Trajetórias. A obra, idealizada pela conselheira presidente do TCE/SE, Susana Azevedo, resgata a história de mais de 170 mulheres que ocuparam cargos de liderança e decisão no estado.

O evento aconteceu no auditório do Tribunal e integrou a programação da segunda edição do Mulheres em Conta, ação dedicada a valorizar a presença feminina nos espaços de poder.

Além da apresentação do livro, a iniciativa contou com uma roda de conversa composta por mulheres de destaque na sociedade sergipana, incluindo a conselheira presidente Susana Azevedo, a conselheira ouvidora Angélica Guimarães, a primeira-dama do estado, Erica Mitidieri, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, a juíza Juliana Nogueira, a empresária Aparecida Lourenço e as deputadas federais Yandra Moura e Katarina Feitosa.

Ao apresentar o livro, escrito pelo sociólogo Igor Salmeron e pelos jornalistas Carlos França, Acácia Trindade, Katia Paim e Sacuntala Guimarães, a presidente do TCE/SE destacou a importância de reconhecer e dar visibilidade às trajetórias femininas no estado.

“Esta obra nasce de uma necessidade urgente: dar visibilidade às trajetórias de mulheres que, com coragem e competência, conquistaram postos de liderança em nosso estado. Nossa caminhada rumo à equidade tem sido desafiadora, mas cada passo que damos fortalece a presença feminina nos espaços de decisão”, afirmou Susana Azevedo.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, também ressaltou o impacto da iniciativa: “Essa iniciativa é essencial para destacar, para inspirar, porque tudo acontece assim, com valorização, com destaque”.

Já a procuradora da República Eunice Dantas reforçou a necessidade de ampliar a participação feminina nas instâncias de poder: “É muito importante que a mulher tenha consciência de que ela pode estar onde ela quiser, que pode ocupar qualquer cargo. Os espaços de poder no Brasil precisam ser ocupados por mulheres”.

Além dos perfis individuais, a obra traz anexos com dados históricos sobre a atuação feminina na política e no sistema de Justiça sergipano, incluindo listas de vereadoras, prefeitas, magistradas e promotoras de Justiça ao longo das décadas.

A programação do Mulheres em Conta também contou com uma homenagem especial à professora Aglaé D’Ávila Fontes, reconhecida por sua vasta contribuição para a cultura e o folclore sergipanos.

Segundo a conselheira Susana Azevedo, com o lançamento do livro e os debates promovidos no evento, o TCE/SE reforça seu compromisso com a valorização e o fortalecimento da participação feminina nos espaços de decisão, estimulando novas gerações a seguirem o caminho da liderança e da representatividade.

