Mulheres empreendedoras se reúnem para discutir alinhamento profissional

Com o objetivo de incentivar o empreendedorismo feminino e auxiliar para o desenvolvimento de projetos profissionais, a Rede de Mulheres da avenida Perimetral Oeste se reuniu no último sábado, dia 11, para uma roda de conversa que teve como tema central o “Projeto de vida para alinhamento profissional das mulheres”.

O encontro, realizado na sede do Sebrae e ministrado pela consultora do Sebrae, Maricelia Ofsiany, marca o início da implantação da Rede de Mulheres, uma iniciativa que faz parte do programa de Protagonismo Feminino e integra o eixo de desenvolvimento socioeconômico da avenida Perimetral, desempenhado pela Prefeitura de Aracaju, por meio do Trabalho Técnico Social da nova via.

Na ocasião, a consultora explicou as características de um projeto de vida, que envolve as dimensões pessoal, social e profissional, e abordou também sobre inteligência emocional e autoconhecimento, abrindo espaço para um diálogo sobre as experiências das participantes. Segundo Maricelia, essa etapa representa o primeiro passo da construção do projeto de vida de cada uma delas, direcionado especialmente para a dimensão profissional e empresarial.

“Nós estabelecemos um cronograma de encontros, a partir de hoje, e vamos dar continuidade na elaboração de um projeto profissional, seja ele de acesso ao mercado de trabalho, ao mundo dos negócios ou na continuidade daqueles que já possuem a sua empresa. Então, vamos dar todo esse suporte de elaboração do plano de negócio, do projeto de vida e também a todo acesso às demais ferramentas não só do Sebrae, mas, de outras instituições parceiras, para que essas mulheres estejam de fato empoderadas e possam transformar as suas vidas”, afirma Maricelia.

Rita dos Santos mora no bairro Santos Dumont e foi aluna dos cursos de Excelência no Atendimento ao Público e Noções de Empreendedorismo, ofertados pela Prefeitura em parceria com o Senac, agora, integra a Rede de Mulheres para aprender cada vez mais. “Foi um momento maravilhoso, incrível, poder aprender mais e ter mais conhecimento para o meu trabalho como artesã do crochê que sou. Isso vai agregar muito para mim e também vou poder proporcionar para as minhas clientes atendimento cada vez melhor. Esse momento para mim foi único”, compartilha.

Já Terezinha dos Santos, conta que estáinteressada em abrir seu próprio negócio, no ramo da confeitaria. “Achei um momento muito bom e produtivo, nós juntas, nos fortalecendo. Eu quero ser uma empreendedora, quero ser confeiteira, então, essa tarde para mim foi uma maravilha”, conta.

Economista da Diagonal, empresa contratada pela Prefeitura para execução do Trabalho Técnico Social da avenida Perimetral, Júlio Batista explica que essa foi uma importante oportunidade de aprendizado e diálogo entre moradoras dos bairros do entorno da avenida Perimetral que possuem algum tipo de negócio ou que desejam começar a empreender. “Nosso objetivo é despertar o empreendedorismo junto às mulheres, promovendo o empoderamento feminino e o empoderamento no mundo dos negócios, para que essas mulheres, diante dos seus talentos, possam estar concretizando sonhos. Foi um momento muito valioso”, relata.

Nos próximos encontros, as participantes vão se preparar para apresentar seus produtos na feira de empreendedores que está sendo organizada para o mês de junho, no bairro Bugio.

Foto: Diagonal Social