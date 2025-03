Mulheres transformam setor do turismo em Sergipe e se destacam com liderança

Em 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data celebra não apenas a luta por igualdade, mas também o protagonismo feminino em diversos setores. Dentre eles o turismo, um pilar da economia brasileira. Nele, o empreendedorismo feminino tem se destacado por meio de mulheres que estão à frente de hoteis, restaurantes e agências de turismo. Elas apresentam um olhar cuidadoso, e em Sergipe têm contribuído para fortalecer o turismo e fomentar a economia.

Mesmo enfrentando desafios, como a necessidade de conciliar vidas pessoal e profissional, e de transpor desigualdades de oportunidades, as mulheres seguem ampliando a presença delas no setor turístico. Elas estão conquistando seus espaços com determinação e influenciando o mercado com criatividade e firmeza. Para muitas, empreender no turismo é um compromisso com o desenvolvimento local, e elas provam diariamente a capacidade de inovar, liderar e empreender.

A secretária-executiva de Estado do Turismo, Daniela Mesquita, que também é hoteleira, enfatizou que a presença feminina no segmento do turismo reafirma o papel transformador do gênero, mostrando que, além de movimentar a economia, elas moldam o futuro do setor com inovação e talento. “A crescente presença feminina mostra o quanto as mulheres têm papel fundamental nesse desenvolvimento, pois essas empreendedoras impulsionam negócios e promovem inovação e inclusão, ao levarem um olhar diferenciado quanto à hospitalidade e à busca por experiências autênticas que fortalecem o turismo”, destacou.

Sensibilidade feminina

Atuando há 35 anos no ramo de agências de viagens, Cacilda Aragão é proprietária de uma das mais conhecidas operadoras de turismo de Sergipe. Ela reforçou a importância da presença feminina no setor, por considerar que as mulheres entendem as necessidades dos clientes com mais sensibilidade, criando roteiros personalizados para transformar sonhos em realidade. “Nosso trabalho é de suma importância para organizar e realizar o sonho de uma viagem com segurança, qualidade, carinho e atenção”, explicou.

Por sua vez, Mag Lavigne é proprietária do Caçarola, um dos mais famosos restaurantes de Aracaju, especializado em gastronomia regional nordestina. Segundo ela, a sensibilidade feminina contribui para a excelência no setor, tendo como diferencial a atenção aos detalhes. “É da nossa natureza esse afeto e carinho, com muito mais amor. Tudo aquilo que é feito, desde que tenha sido escolhido da nossa alma, é passado com muito mais sabor e criatividade. A gastronomia é uma forma de arte, e a sensibilidade e criatividade são peças-chaves para a preparação de cada prato, contribuindo para proporcionar experiências memoráveis ao transferir amor para cada refeição”, declarou.

Já a empreendedora Elizabeth Vieira Ribeiro, proprietária da Bete Casa de Taipa, atua no setor de artesanato do Mercado Thales Ferraz há 37 anos. Orgulhosa do ofício, relatou a felicidade em poder trabalhar com artes. “Carrego isso no meu sangue. Tenho muito orgulho das minhas raízes, de falar que estou no mercado. Carrego na minha essência o artesanato sergipano. Sou empreendedora e amo estar com as minhas raízes fortificadas aqui. E amo também receber clientes, amigos, turistas de outros estados, que olham as minhas peças, a nossa cultura, e ficam perplexos com tanta beleza”, salientou com entusiasmo.

